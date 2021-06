enviaM ist Liebling der Kunden

Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM genießt bei den Verbrauchern ein besonders hohes Vertrauen. Das Unternehmen wurde als Branchenprimus in der Kategorie “Regionale Energieversorger” mit dem Gütesiegel “Kundenliebling 2021” ausgezeichnet. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von DEUTSCHLAND TEST in Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Bereits zum achten Mal sind die Experten der Frage nachgegangen, welche Lieferanten und Dienstleister bei den Verbrauchern besonders hoch im Kurs stehen. Dafür wurden das Preis-Leistungs-Verhältnis, der Service und die Qualität sowie das Ansehen von rund 15.000 Unternehmen und Marken analysiert.

“Diese Auszeichnung – bereits zum vierten Mal in Folge – zeigt, dass wir uns das nachhaltige Vertrauen der Kunden erarbeitet haben. Für unser Team ist das eine großartige Bestätigung”, sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM.

Für die Studie “Kundenlieblinge 2021” wurden vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 zunächst sämtliche Online-Quellen, die zuvor definierte Suchbegriffe oder Emojis beinhalten, gefiltert. Auf diese Weise konnten unter anderem zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Ergebnisse einbezogen werden. Anschließend analysierten die Experten die Daten mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). Dabei standen folgende Fragen im Fokus: Welche Marke wird erwähnt? Welches Thema wird besprochen und welche Tonalität weist das Textfragment auf? Im nächsten Schritt ordnete die KI die Erwähnungen den Kategorien “positiv”, “neutral” oder “negativ” zu und erstellte nach einem Punktesystem Rankings für die verschiedenen Branchen. Bei den “Regionalen Energieversorgern” setzt enviaM mit 100 Punkten den Benchmark und ist somit erneut “Kundenliebling”.

Die Studie “Kundenlieblinge 2021” wurde in der Ausgabe 24/2021 von FOCUS-MONEY veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Bildquelle: enviaM