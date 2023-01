enviaM als „Deutscher Champion“ in der Kategorie „Energieversorger regional“ ausgezeichnet

Aus Sicht der Kunden punktet enviaM hinsichtlich Service, Produkt, Marke und Digitalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie „Deutscher Champion 2023“ von ServiceValue und DIE WELT. Der Studie zufolge sehen Kunden in enviaM den besten regionalen Energieanbieter. Die Auswertung erfolgte auf Basis von branchenübergreifenden Untersuchungen zur Kundenbegeisterung.

„Dieses Kundenvotum freut uns besonders und zeigt die Wertschätzung unserer Kundinnen und Kunden für die konsequente Ausrichtung an ihren Bedürfnissen. Unser Anspruch ist ein verlässlicher Ansprechpartner in allen Fragen rund um Energie zu sein und mit bedarfsgerechten Lösungen auch bei der Bewältigung der jeweiligen Herausforderungen zu unterstützen“, sagt Patrick Kather, enviaM-Vertriebsvorstand.

Die ServiceValue-Studie wurde zum fünften Mal in Kooperation mit DIE WELT durchgeführt. Sie basiert auf unabhängigen Kundenbefragungen und kürt für jede Branchenkategorie nur ein Unternehmen als „Deutschen Champion“. Dabei wurden Unternehmen aus 46 Branchen untersucht und die Ergebnisse der jährlich durchgeführten Untersuchungen „Filial-Champions“, „Produkt-Champions“, „Preis-Champions“, „Digital-Champions“, „Marken-Champions“ und „Service-Champions“ ausgewertet. Um als „Deutscher Champion“ auf dem Siegerpodest zu stehen, muss ein Unternehmen in mindestens drei dieser Studien gepunktet haben. In der Kategorie „Energieversorger – bundesweit“ sichert sich E.ON Energie Deutschland den ersten Platz.

Die Ergebnisse der Studie „Deutsche Champions 2023“ wurden online veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt knapp 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.400 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

Bildquelle: enviaM