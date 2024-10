Entwicklungen auf den weltweiten Investmentmärkten: Ein tiefer Blick in Edelmetall-Investitionen

Die letzten Monate haben die komplexen Dynamiken der globalen Investmentmärkte erneut in den Fokus gerückt. Insbesondere Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium sind dabei wieder verstärkt in den Mittelpunkt der Anlegerinteressen gerückt. Diese Rohstoffe, die historisch als sicherer Hafen gelten, haben in der heutigen volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage noch mehr an Bedeutung gewonnen. Doch wie sieht die Zukunft der Edelmetallmärkte aus, und wie sollten sich Investoren langfristig positionieren? Hier werfen wir einen genauen Blick auf die aktuellen Entwicklungen, untermauert durch Zahlen, Trends und die Expertise von Heinz Muser, geschäftsführender Gesellschafter der EM Global Service AG.

Die aktuellen Märkte: Hohe Volatilität und Unsicherheit

Ein Rückblick auf den August 2023 zeigt, wie schwer es selbst für erfahrene Anleger und Marktanalysten ist, die ständig schwankenden Märkte richtig zu interpretieren. Der August war von hoher Volatilität geprägt, angetrieben durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten, speziell durch Sorgen über das Wachstum in den USA und die wirtschaftliche Stabilität weltweit. So erlebte der japanische Nikkei 225 einen tiefen Fall, bevor er sich wieder erholen konnte, während der S&P 500 die meiste Zeit nahe an seinen Allzeithochs blieb.

Auch Heinz Muser merkt dazu an: „Solche Entwicklungen zeigen eindrücklich, dass kurzfristige Marktbewegungen oft nicht die zugrunde liegenden langfristigen Trends widerspiegeln“. Anleger sollten sich daher nicht von Tageskursen irritieren lassen, sondern einen strategischen, langfristigen Blick wahren.“

Edelmetalle: Stabilität in unsicheren Zeiten

Wenn es um sichere Häfen in unsicheren Zeiten geht, führt kein Weg an Edelmetallen vorbei. Gold ist seit jeher das klassische Investment in Krisenzeiten. Doch auch Silber, Platin und Palladium haben sich in den vergangenen Jahren als wichtige Rohstoffe etabliert, nicht nur in der Investmentwelt, sondern auch als strategische Metalle in der Industrie, besonders im Bereich der erneuerbaren Energien und der Automobilindustrie.

Heinz Muser betont: „Die Rolle von Edelmetallen wird zunehmend wichtiger, nicht nur als Inflationsschutz, sondern auch aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Industrie, insbesondere in Bereichen wie E-Mobilität und grüne Technologien. Diese Faktoren bieten langfristig großes Potenzial für Preisanstiege.“

Gold – Der ewige sichere Hafen

Gold bleibt das Herzstück der Edelmetall-Investitionen. Während der letzten globalen Unsicherheiten, darunter die COVID-19-Pandemie und die geopolitischen Spannungen, hat Gold seinen Wert als sicherer Hafen bestätigt. Zum Ende des dritten Quartals 2023 lag der Goldpreis stabil über 1.900 US-Dollar pro Unze, nachdem er im Sommer zeitweise auf unter 1.800 US-Dollar gefallen war.

Die Prognosen für 2024 sind ebenfalls vielversprechend. Laut einer Studie der World Gold Council wird die Nachfrage nach Gold durch Zentralbankkäufe, hauptsächlich aus Schwellenländern, weiter steigen. Zudem bleibt die Rolle von Gold als Absicherung gegen Inflation und Währungsrisiken ungebrochen.

Silber – Mehr als nur ein kleines Gold

Während Gold die Schlagzeilen dominiert, ist Silber in den vergangenen Jahren vermehrt als Anlageklasse ins Rampenlicht gerückt. Es ist nicht nur als Investmentmetall interessant, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle in der Industrie, insbesondere im Bereich der Fotovoltaik und der Elektronik. 2023 erreichte der Silberpreis Höchststände von 25 US-Dollar pro Unze, bevor er sich auf rund 22 US-Dollar stabilisierte.

„Silber bietet, im Gegensatz zu Gold, ein doppeltes Potenzial – als monetäres Metall und als unverzichtbarer Rohstoff für grüne Technologien“, erklärt Heinz Muser. Dies macht Silber besonders attraktiv für Investoren, die auf die langfristige Entwicklung von Zukunftstechnologien setzen.

Platin und Palladium – Die unterschätzten Giganten

Platin und Palladium, die häufig im Schatten von Gold und Silber stehen, sind ebenfalls strategisch wichtige Metalle. Sie finden vor allem in der Automobilindustrie Anwendung, vorwiegend bei der Herstellung von Katalysatoren. Doch auch hier eröffnet die Elektrifizierung des Verkehrs neue Chancen. Während Palladium aufgrund seiner begrenzten Verfügbarkeit und steigenden Nachfrage Spitzenpreise von bis zu 3099 US-Dollar (Höchstpreis Anfang 2022) pro Unze erreicht hat, bleibt Platin aufgrund seiner breiten industriellen Nutzung und seiner Seltenheit ein stabiler Wert im Portfolio.

Der Einfluss geopolitischer Unsicherheiten und Wahlen – Goldpreis und Aktien unter Druck: Was kommt als Nächstes?

Während der wirtschaftliche Ausblick für Edelmetalle langfristig positiv ist, gibt es auch Unsicherheiten, die die Märkte kurzfristig beeinflussen können. Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und die Zinsentscheidungen der Federal Reserve sind zwei Faktoren, die sowohl die Aktienmärkte als auch die Rohstoffmärkte beeinflussen werden. Besonders der Ausgang der US-Wahlen könnte für erhebliche Marktbewegungen sorgen, da unterschiedliche politische Agenden Auswirkungen auf den Rohstoff- und Edelmetallmarkt haben könnten.

Am Goldmarkt spitzte sich die Situation weiter zu, während der Kampf um die 2.500-Dollar-Schwelle erneut entbrannt ist. Der jüngste Rückschlag am US-Arbeitsmarkt hat nicht nur die Aktienmärkte belastet, sondern auch den Goldpreis nach unten gedrückt. Im August wurden in den USA lediglich 142.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen – weit unter den erwarteten 160.000. Besonders problematisch ist dabei, dass die Arbeitsmarktdaten, wie schon in den Vormonaten, nachträglich nach unten korrigiert wurden. So wurde das Jobwachstum für Juli von ursprünglich 114.000 auf nur noch 89.000 Stellen herabgestuft.

Hinzu kommt die steigende Unsicherheit durch die unerwartete Lohninflation, die im August mit einem Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Irritationen an den Märkten auslöste. Diese Entwicklungen haben Anleger weltweit aufgerüttelt und die Frage in den Raum geworfen, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am 18. September reagieren wird.

Nachdem der Goldpreis Ende August sein Rekordhoch erreicht hatte, begann der Kurs zu fallen. Besonders die Netto-Positionen der größten Händlergruppen im US-Futures-Handel, die auf ein 4,5-Jahres-Hoch gestiegen sind, deuten auf eine mögliche Schwächephase hin. Der Goldpreis befindet sich in einer Konsolidierung, und Faktoren wie die steigende Volatilität, hohe Netto-Short-Positionen und das schwächelnde Momentum sprechen für eine vorübergehende Abkühlung des Marktes.

Fundamental bleibt die Entwicklung der US-Wirtschaftsdaten entscheidend. Besonders die bevorstehenden Inflations- und Erzeugerpreis-Daten für August werden genau beobachtet. Sollte die Inflation weiter ansteigen, während das Wirtschaftswachstum stagniert, könnte dies zu einem schwierigen Umfeld für die Geldpolitik führen. In einem solchen Szenario, in dem die US-Notenbank zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Stabilisierung der Wirtschaft abwägen muss, könnten Zweifel an kräftigen Zinsschritten für erhebliche Unruhe an den Märkten sorgen – mit direkten Auswirkungen auf den Goldpreis.

Muser fasst zusammen: „Obwohl kurzfristige Ereignisse immer wieder zu Unsicherheiten führen, sollten Investoren den langfristigen Wert von Edelmetallen im Blick behalten. Historisch haben sich diese Rohstoffe als robuste und wertstabile Anlagen bewiesen, die besonders in Krisenzeiten Schutz bieten.“

Fazit: Langfristig denken, strategisch handeln

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Edelmetalle, insbesondere Gold, Silber, Platin und Palladium, in den kommenden Jahren weiterhin eine entscheidende Rolle in den Portfolios von Anlegern spielen werden. Die Kombination aus industrieller Nachfrage, geopolitischer Unsicherheit und dem Schutz vor Inflation macht diese Rohstoffe zu einer soliden Basis für langfristig orientierte Investoren.

Heinz Muser von der EM Global Service AG betont: „Anleger sollten sich nicht von kurzfristigen Marktbewegungen leiten lassen, sondern auf die fundamentalen Stärken von Edelmetallen setzen. Diese Metalle bieten langfristig Stabilität und Sicherheit in einem Umfeld, das zunehmend von Volatilität geprägt ist.“

Die Zukunft bleibt zwar ungewiss, doch eines steht fest: Edelmetalle werden auch in den kommenden Jahren eine unverzichtbare Rolle im globalen Investmentportfolio spielen – und das nicht nur als sicherer Hafen, sondern auch als strategische Schlüsselrohstoffe der Zukunft.

Autor: Dr. Peter Riedi, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der EM Global Service AG

Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen für die Eigentümer, die Käufer. Das Unternehmen mit ihrem Team baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichern diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung im Herzen Europas. Weitere Informationen unter www.em-global-service.li

