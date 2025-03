Entspannung für Körper und Geist – Workshop am 30.03.25 in Wuppertal

Location: Tripada Akademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 30.03.2025 10:30 Uhr

End: 30.03.2025 13:00 Uhr

Entry: 30.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Am Sonntag den 30.03.25 findet in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal der Workshop „Eine starke Seele – Entspannung für Körper und Geist“ statt.

Alle Menschen müssen Krisen verkraften, doch wie sie damit umgehen, unterscheidet sich deutlich. Mit einer starken Seele gelingt es oft sehr viel besser, den Zumutungen und Herausgorderungen der Umwelt standzuhalten und optimistisch nach vorne zu blicken.

Wenn Ihre Gedanken häufig ins Negative rutschen oder Ihnen Gefühle wie Angst und Wut oft das Leben schwer machen, könnte dieser Workshop genau das Richtige für Sie sein!

Doch woher kommt diese Kraft und was kann man tun, um sie zu erlangen?

Dieser Frage wird in dem Workshop nachgegangen, in Kombination mit der Entspannungsmethode der Progressiven Muskelentspannung als Unterstützung.

