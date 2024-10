Entspannung finden: Anwenden, was gut tut

Die VERBRAUCHER INITIATIVE über den Umgang mit Stress

Berlin, 30. Oktober 2024. Um mit Stress besser umgehen zu können, haben sich Entspannungstechniken, körperliche Aktivität, Hobbys und andere Lieblingsbeschäftigungen bewährt. Die VERBRAUCHER INITIATIVE stellt die verschiedenen Methoden auf www.verbraucher60plus.de näher vor und rät, sie entsprechend der persönlichen Vorlieben zu kombinieren.

Zu den sogenannten aktiven Entspannungsmethoden zählen die progressive Muskelentspannung, das autogene Training, Atem- und Vorstellungsübungen, Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Feldenkrais und Yoga. „Ihre gezielten Wirkungen auf den Organismus sind wissenschaftlich gut untersucht. Die Methoden tragen dazu bei, gelassener und ausgeglichener zu werden. Sie lindern stressbedingte Beschwerden und verbessern den Umgang mit stressigen Situationen“, erläutert Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Bei vorliegenden Erkrankungen oder Beschwerden ist es ratsam, vorab mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zu klären, ob die jeweilige Entspannungsmethode geeignet und was gegebenenfalls zu beachten ist.

Bewegung, Sport und andere Beschäftigungen, die Freude bereiten, können die Entspannung auf verschiedene Weise fördern. Körperlich aktiv zu sein, hilft dabei, die freigesetzten Energien und Aggressionen aus Stressreaktionen abzubauen. Der Spiegel an Stresshormonen sinkt und sogenannte „Glückshormone“ wie Endorphine, Serotonin und Dopamin werden vermehrt gebildet. Hobbys und Lieblingsbeschäftigungen entspannen, weil sie den Fokus auf andere Gedanken lenken und für Zufriedenheit sorgen.

Welche Maßnahmen angewendet werden, ist von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Dazu rät Georg Abel: „Probieren Sie verschiedene Strategien aus, die Ihnen zusagen und üben Sie sie ein. Kombinieren Sie dabei die Methoden entsprechend Ihrer Neigungen und Interessen.“ Regelmäßig angewendet, fördern sie die Erholung, wirken Stresszuständen entgegen und verschaffen Linderung in akuten Belastungssituationen. Wichtig ist, regelmäßige Entspannungsphasen in den Tagesablauf einzubauen. „Verzichten Sie daher nicht aus Zeitgründen dauerhaft auf schöne Beschäftigungen, Erlebnisse oder Unternehmungen. Tun Sie sich mindestens einmal am Tag bewusst etwas Gutes und genießen Sie diese Auszeiten“, so Georg Abel.

Mehr Informationen über Stress und Möglichkeiten zur Stressbewältigung bietet die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Beitrag „Entspannung finden“. Er steht in dem Portal www.verbraucher60plus.de im Themenschwerpunkt „Gesundheit“ bereit.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.