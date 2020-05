Entspannen, bewegen, dazulernen, Spaß haben!

+++ Mit Live Online-Seminaren vital und energetisiert in den Frühling starten +++

Zuhause übt es sich viel besser! Unter diesem Motto kommt Yoga Vidya mit Live Online-Seminaren, Workshops sowie Aus- und Fortbildungen in die Wohnzimmer derer, die sich entspannen, bewegen, dazulernen und Spaß haben wollen. Auf https://www.yoga-vidya.de/seminare/ort/live-online/ gibt es für einen guten Start in den Frühling ein breites Spektrum zur Auswahl. Und das Schöne: “Der Funke springt auch online über!” – so eine Teilnehmerin nach einem Yin Yoga Kurs als einem der ersten buchbaren Online-Angebote bei Yoga Vidya. Ein ruhiger Raum und eine stabile Internetverbindung sind alles, was Interessierte benötigen. Und dann kann es losgehen!

Wer unter Rückenbeschwerden, Rheuma und Tinnitus leidet, kann sich gleich zum Monatsbeginn mit Start am 2.5., 3.5. und 4.5. bei entsprechenden Kursen anmelden. Denn diese Volksleiden können effektiv über Yoga- und Entspannungsübungen abgemildert werden. Wer mehr Vitalität, Kraft und Energie in sich spüren möchte, sollte einen Atemkurs (1.5., 8.5.), ein Asana Intensiv Seminar (1.5.) oder Seminare wie “Lebendig Sein Hoch3” (1.5.) in Betracht ziehen.

In aufregenden Zeiten kann das große Bedürfnis nach innerer Ruhe entstehen. Dann sind Yoga Nidra, Yin-Yoga-Angebote oder Meditationseinführungen (Mitte Mai) besonders empfehlenswert. Im Juni locken Wellness Wochenenden mit Tipps und Tricks, wie man sich im eigenen Heim Auszeiten für die Seele nehmen kann. Wie gesunde Ernährung sich mit dem Bedürfnis, sich selbst und seine Lieben kulinarisch zu verwöhnen, vereinbaren lässt, lernen Gourmets in “Köstliche ayurvedisch-vegane Gesundheitsküche” (8.5.) und “Food as Medicine” (15.5.). Unsere Seminarleiter wissen, dass in diesen Zeiten besonders Vertrauen, Selbstliebe und positives Denken benötigt sind. Wichtige Grundlagen, Mindset-Techniken und praktische Alltagshinweise erfahren Interessierte z.B. am 9.5., 15.5., 22.5. in gleichnamigen Seminaren.

Auf zwei Highlights dürfen sich Interessierte am 3.5. und 10.5. besonders freuen. Denn dann starten die 4-wöchige Yogalehrerweiterbildung Intensiv und die Ayurveda Gesundheitsberater Ausbildung online. Die Yogalehrerausbildung kann auch in einwöchigen Sequenzen über das Jahr verteilt gebucht werden, genauso, wie es in den persönlichen Zeitplan passt. Ob Faszientraining, Schreibseminare oder Entspannungskurse – ein Blick auf die Website lohnt sich, denn das Angebotsspektrum wird laufend erweitert.

Terminübersicht im Mai:

Yin-Yoga online -01.05.2020 – 03.05.2020

Yoga Nidra – Yogalehrer Weiterbildung online – 01.05.2020 – 03.05.2020

Kundalini Yoga Einführung online – 01.05.2020 – 03.05.2020

Lebendig Sein Hoch3 online – 01.05.2020 – 03.05.2020

Die Welt ins Dasein Träumen – 01.05.2020 – 03.05.2020

Heimkehr zur inneren Quelle online – 01.05.2020 – 03.05.2020

Asana intensiv – 108 Variationen online – 01.05.2020 – 03.05.2020

In eine Neue Zeit online – 01.05.2020 – 06.05.2020

Rheuma – Wirksame Alternativen aus der Natur online – 02.05.2020 – 03.05.2020

Yoga für den Rücken online – 02.05.2020 – 03.05.2020

Online Live Rückenyoga-Übungsleiter/in mit Wolfgang Kessler – 03.05.2020 – 10.05.2020

Ayurveda Gesundheitsberater Ausbildung online – 03.05.2020 – 02.07.2020

Tinnitus-Programm online – Mo. 04.05. und Di. 05.05. von 18:00 -21:00 Uhr

Kirtan Kurs für Beginner mit Sarada online Mo. 04.05. und Do. 18:30 – 20:00 Uhr, bis 18.05.

Meditieren lernen – 5-Wochen Meditationskurs online Dienstags 9:30-11:00 Uhr, ab 05.05.2020

Psoas – Der Muskel der Seele online – 06.05.2020 – 07.05.2020

Bhagavad Gita Einführung online – 08.05.2020 – 10.05.2020

Kundalini Yoga Mittelstufe online – 08.05.2020 – 10.05.2020

Evolution des Bewusstseins online – 08.05.2020 – 10.05.2020

Köstliche ayurvedisch-vegane Gesundheitsküche online – 08.05.2020 – 10.05.2020

Kundalini-Yoga Fortgeschrittene online – 08.05.2020 – 10.05.2020

Vertrauen entwickeln mit Sukadev online – 09.05.2020 – 10.05.2020

Yoga und Middendorf-Atemarbeit online – 09.05.2020 – 10.05.2020

Blockaden lösen – Befreie dein Potenzial online – 09.05.2020 – 10.05.2020

Gedankenkraft & Positives Denken online – 09.05.2020 – 10.05.2020

Yogalehrer Ausbildung Intensivkurs Woche 1 Live online – 10.05.2020 – 15.05.2020

Yogalehrer Ausbildung Intensivkurs Woche 1 +2 Live Online – 10.05.2020 – 07.06.2020

Marma-Massage Einführungsworkshop online – Mo.11.5. und Di.12.05. jeweils 18-21 Uhr

Yin-Yoga online – 11.05.2020 – 13.05.2020

Schamanismus – Das Wissen der alten Kulturen online – 11.05.2020 – 14.05.2020

Schreibseminar – Ein Weg zu deiner Seele online Mi. 13.05. und Do. 14.05. von 18:00 -21:00 Uhr

Yoga mit Akupressurpunkten – Yogatherapie Kurs Mo., Mi., Fr. 16:30 – 18:30 Uhr, 13.05.2020 – 22.05.2020

Prana Healing Einführungsworkshop online – Fr.15.05. 15-21 Uhr

Kundalini Yoga Mittelstufe Online – 15.05.2020 – 17.05.2020

Food as Medicine online – 15.05.2020 – 17.05.2020

Selbstliebe – online Seminar mit Sumitra -15.05.2020 – 17.05.2020

Yogalehrer Ausbildung Intensivkurs Woche 2 Live online – 15.05.2020 – 22.05.2020

Vipassana und Mindfulness Trainer Ausbildung online – 17.05.2020 – 22.05.2020

PSOAS – Der Muskel der Seele online – Sa.16.5. und. Soi. 17.05. jeweils 18-21 Uhr

Kirtan Kurs für Mittelstufe mit Sarada online – Mo. und Do. 18:30 – 20:00 Uhr, 21.05.2020 – 04.06.2020

Du bist einzigartig Online – 22.05.2020 – 24.05.2020

Lerne Kirtan spielen online mit Sarada – 22.05.2020 – 24.05.2020

Yogalehrer Ausbildung Intensivkurs Woche 3 Live online – 22.05.2020 – 07.06.2020

Faszientraining mit Yoga – Yogalehrer Weiterbildung online – 29.05.2020 – 31.05.2020

Reset your Mindset – Yin Yoga trifft Huna online – 29.05.2020 – 31.05.2020

Shiva – Yoga und Schamanismus online – 29.05.2020 – 31.05.2020

Vinyasa Flow Sequencing – Yogalehrer Weiterbildung online – 29.05.2020 – 01.06.2020

Yogalehrer Ausbildung Intensivkurs Woche 4 Llive online – 29.05.2020 – 07.06.2020

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 2.900 Seminaren und 300 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 20.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 120.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

