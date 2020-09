Entschleunigung mit Peter Reimer (Gitarrist), dem “Mann auf der Bank”

Mit seinen “Entschleunigungskonzerten” hat der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist, Komponist und Autor einen Gegenpol zum stetig hektischer werdenden Alltag in unserer Gesellschaft geschaffen. Tiefe Emotionen sind keine Seltenheit und die RĂĽckmeldungen zahlreicher Besucher zeigen, dass sie Kraft und neue Ideen fĂĽr ihr Leben aus seinen Konzerten schöpften.

Stress kennen immer mehr Menschen aus eigener Erfahrung und fĂĽr viele Mitmenschen scheint es schwierig geworden zu sein “einfach mal abzuschalten”! Peter Reimer bietet mit seinen “Entschleunigungskonzerten” dem Publikum Ruhe, Zeit zum Durchatmen.

Als Symbol fĂĽr die einzigartige Wirkung Konzerte hat Peter Reimer den “Mann auf der Bank” kreiert. Die Bank als Entschleunigungssymbol. Ein Ort, an dem man gerne verweilt, Raum einnimmt oder eine schöne Aussicht genieĂźt.

Die Gitarrenmusik mit Looper von Peter Reimer erinnert mehr an ein Kammerorchester oder eine Band als an einen Solisten. Die StĂĽcke klingen warm, bieten Geborgenheit und machen Lust auf mehr und wechseln sich ab mit ermutigenden und herausfordernden Wortimpulsen aus den Themengebieten Zeit, Achtsamkeit und Entschleunigung. “Die Musik ist eindeutig funktional. Es geht nicht um die Geschichte oder die Entstehung der StĂĽcke. Stattdessen dient die Musik im Rahmen der Entschleunigungskonzerte ausschlieĂźlich dem Zweck, zusammen mit den Texten unser Herz, unseren Verstand und unsere Seele auf einer tieferen Ebene zu erreichen und miteinander zu synchronisieren”, so Peter Reimer.

Eine Pandemie und die Auswirkungen – diese Situation verändert seit März 2020 unser aller Leben und es scheint, dieses Virus hat von uns Besitz ergriffen – gesundheitlich, wirtschaftlich und psychisch!

Gefördert durch die “Hessische Kulturstiftung” finden im Rahmen eines Projektstipendiums unter dem Thema “Vom Analog- zum Digitalkonzert” drei Veranstaltungen statt, die in KĂĽrze im Tour Plan von Peter Reimer stehen.

Schauen Sie das alles nach unter www.MannaufderBank.de oder schreiben Sie eine Mail an: mail@peter-reimer.de

Ich freue mich auf Sie,

Ihr Peter Reimer

September 2020

Peter Reimer arbeitet als Musiker und KĂĽnstler mit den Schwerpunkten Gitarre, Gesang, Komposition, Autor und Dozent

Er verfĂĽgt ĂĽber zwei staatlichen AbschlĂĽsse als “staatlich geprĂĽfter Pädagoge fĂĽr Gitarre” und “KĂĽnstlerische ReifeprĂĽfung”.

Seine Erfahrung umfasst ĂĽber 2.500 Konzerte und Engagements unterschiedlichster Formate und er tritt auf KleinkunstbĂĽhnen, in Kliniken und Kirchen auf.

Für die Arbeit im Bereich eigene und fremde CD-Produktionen und Filmmusik hat er ein eigenes Studio und nutzt seine Fähigkeiten als Multiinstrumentalist

Er erteilt Präsenz- und Onlinegitarrenunterricht mit Schwerpunkten Liedbegleitung, Flat-Picking, Fingerstyle, Komposition, Improvisation

Als Autor beschäftigt er sich mit den Themen “Entschleunigung” und “Gitarre”

