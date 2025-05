Entscheider-Konferenz stellt Inklusion in den Mittelpunkt – Exklusive Buchvorstellung von Marcel Friederich auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Frankfurter Buchmesse 2025: Inklusion im Fokus der EntscheiderKonferenz – Marcel Friederich stellt neues Buch vor

Frankfurt am Main, 8. Mai 2025 – Unter dem Leitsatz „Inklusion jetzt!“ laden Dr. Johanna Dahm und Marcel Friederich am Donnerstag, 16. Oktober 2025, ab 16 Uhr zur diesjährigen EntscheiderKonferenz Inklusion ins StudioMuc Frankfurt (Kleyerstraße 1). Die Veranstaltung findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt und bringt hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Medien, Wirtschaft und Sport zusammen. Im Fokus: Der dringende gesellschaftliche Handlungsbedarf in puncto Inklusion – und wie sich echte Teilhabe verwirklichen lässt.

Höhepunkt der Konferenz ist die exklusive Vorstellung des neuen MUTMACHER-Buchs von Marcel Friederich, das in den digitalen Medien bereits im Vorfeld für großes Aufsehen sorgt. Mit seinem gleichnamigen MUTMACHER Crossmedia-Projekt erreicht Friederich schon jetzt Hunderttausende Menschen, inspiriert durch seine eigene Geschichte und gibt Inklusion ein kraftvolles, authentisches Gesicht. Über seine Social-Media-Profile (u.a. LinkedIn) werden regelmäßig die Mutmacher-Menschen vorgestellt.

„Inklusion ist für mich, wenn wir respekt- und verständnisvoll miteinander umgehen – egal wie du aussiehst, woher du kommst oder welche Sprache du sprichst“, so Friederich, der selbst mit dem seltenen Möbius-Syndrom lebt. Und weiter: „Mein Leben lang war und bin ich Vorurteilen ausgesetzt – umso wichtiger ist es mir, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu sensibilisieren. Dadurch möchte ich Vorurteile und Diskriminierungen in unserer Gesellschaft nachhaltig abbauen und Inklusion stärken.“ Als Journalist und Medienexperte berichtete Friedrich u.a. von den NBA-Finals, arbeitete für „Sport Bild“, RB Leipzig und die Deutsche Fußball Liga (DFL). Heute engagiert er sich als Keynote-Speaker, Coach und Autor für mehr Sichtbarkeit und gegen Ausgrenzung.

Die von Dr. Johanna Dahm initiierte EntscheiderKonferenz findet jährlich zu wechselnden Themen statt – im letzten Jahr stand z.B. Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Ziel ist es, Entscheiderinnen und Entscheidern Raum für Perspektivwechsel, Austausch und konkrete Impulse zu bieten.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist ab Spätsommer unter www.entscheidungsinstitut.de möglich.

Marcel Friederich ist Kommunikations- und Medienexperte mit langjähriger Erfahrung in der Sportbranche. Zuletzt leitete er bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die externe Unternehmenskommunikation. Zuvor war er u.a. Chefredakteur des Basketball-Magazins BIG, Redakteur bei RB Leipzig sowie bei Sport BILD/BILD tätig. Als Keynote-Speaker, Coach und Autor engagiert er sich heute für mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und gegen Ausgrenzung – auch aus persönlicher Erfahrung: Friederich lebt mit dem seltenen Möbius-Syndrom.

Johanna Dahm wollte schon als Teenager über Missstände diskutieren, Dinge von mehreren Seiten betrachten. Was ihr lag, waren Dialektik und Hypothesen über Zukunft auf potenzielle Machbarkeit zu prüfen. Das Studium absolvierte sie trotz Eigenfinanzierung durch drei Nebenjobs mit 1.0, die Promotion mit Summa cum Laude.

Sie wuchs in NRW auf, Gleichbehandlung und Integrationsthemen lagen ihr am Herzen. Kein Wunder also, dass sie 1994 als eine der ersten Schülerinnen über die damalige Grenze nach Jena fuhr, um als Repräsentantin der Deutschen Schülergemeinschaft vor TV, Funk und Politik eine flammende Rede über die Wiedervereinigung „Der geteilte Deutsche – Die Mauer muss aus den Köpfen“ zu halten.

Ihr Engagement für Amnesty Int., Greenpeace entfachte auch das Talent für Public Speaking, man sagte ihr eine Karriere u.a. in der Politik voraus, Sie entschied sich jedoch anders, auch gegen das elterliche Unternehmen und gründete mit 25 parallel zur Promotion ihr erstes Beratungshaus, gewann wenig später den Employability Award der Europäischen Union. Es folgten internationale Führungs- und Personalverantwortung in Unternehmensberatung Accenture und Life Science Konzern Novartis, letztere als jüngste weibliche Führungskraft. Ihr Ziel war es stets, Entscheidungsträger gerade durch Krisen und Wandel zu begleiten und dadurch für Mensch und Organisation das bestmögliche Arbeitsumfeld und Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Dafür erhielt sie u.a. den World Class Leader Award sowie den Diversity & Inclusion Award. Ihre Wege führten sie nach Indien und Asien, Skandinavien, in die Schweiz und die USA. Privat engagiert sie sich gegen die Beschneidung der Frau in einer kleinen Gemeinde in Ägypten. Dort hat sie mehrere Patenschaften übernommen. Heute agiert Dahm als Unternehmensberaterin und Unternehmerin in Frankfurt.

