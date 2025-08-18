Entlass-Manager erhält positives BSI C5:2020 Typ-2-Testat

Prüfung bestätigt höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards für die digitale Patientenversorgung

Mainz, 18. August 2025 – Der Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe hat die Prüfung nach den Basiskriterien des BSI C5:2020 Typ 2 durch die Rödl & Partner GmbH mit einem uneingeschränkt positiven Ergebnis abgeschlossen. Die unabhängige Prüfung belegt, dass alle Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen des Entlass-Managers bereits vollständig umgesetzt waren und sich über den gesamten Prüfungszeitraum hinweg als wirksam und zuverlässig erwiesen haben.

Maximale Sicherheit für Gesundheitsdaten

Die Prüfung bestätigt, dass die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig erfüllt werden. Gesundheitsdaten sind jederzeit vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Manipulation geschützt. Damit wird die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sensibler Patientendaten nachhaltig gewährleistet.

Geprüfte Cloud-Infrastrukturen im europäischen Wirtschaftsraum

Der Betrieb des Entlass-Managers basiert auf den zertifizierten Cloud-Infrastrukturen von Microsoft Azure und Open Telekom Cloud, die beide ebenfalls über eigene C5-Testate verfügen. Kunden können frei wählen, in welcher der beiden Umgebungen ihre Daten gespeichert werden. In beiden Fällen ausschließlich innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Relevanz für Kliniken und Partner

Das positive C5-Testat gilt als anerkanntes Gütesiegel für höchste Datensicherheitsstandards in Deutschland. Die Prüfung deckte alle relevanten Bereiche ab – von Informationssicherheit und Kryptographie über Berechtigungsmanagement bis hin zu Notfall- und Business-Continuity-Management. Kliniken und Partner können sich somit auf eine gesetzeskonforme, sichere und zuverlässige digitale Verarbeitung von Patientendaten verlassen.

Ein klares Bekenntnis zu Datenschutz und Qualität

„Das C5-Testat bestätigt unseren konsequenten Einsatz für höchste Sicherheitsstandards im Gesundheitswesen. Für unsere Kunden bedeutet es die Sicherheit, dass ihre sensiblen Daten jederzeit umfassend geschützt sind und das auf geprüfter europäischer Infrastruktur“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe.

Mit dem uneingeschränkt positiven BSI C5 Typ-2-Testat unterstreicht der Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe seine Rolle als verlässlicher Technologiepartner für sichere, effiziente und datenschutzkonforme Prozesse in der Patientenversorgung.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und

finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu

organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

