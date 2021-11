Entirely Solution – die neue Dimension für Onlinehändler

Digitale Lösung bündelt viele Funktionen über nur eine Schnittstelle – Bonicheck auch für kleine und mittelgroße Unternehmen.

Buchholz (22.11.2021) – Wie sieht die perfekte Ergänzung für Onlinehändler und erfolgreiches E-Commerce aus? Die Entirely Solution GmbH macht´s vor: Eine smarte, digitale Lösung mit einem Plug-In aus der Cloud. Sie vereint zahlreiche Features über nur eine Schnittstelle, um das Onlinegeschäft zu starten, zu betreiben und auszubauen. Die Anwendung der Entirely Solution soll ab Mitte 2022 verfügbar sein und überzeugt mit Einfachheit, Schnelligkeit und Sicherheit.

Die digitale Lösung wird kinderleicht in das bestehende Shopsystem integriert. “Unsere Anwendung ist keine überkomplexe Technik. Wir machen für kleine und mittelgroße Onlinehändler das Geschäft im E-Commerce einfacher und nicht komplizierter. Das Plug-In fügt sich nahtlos in die vorhandene Shop-Software ein und optimiert das Geschäft der Onlinehändler im E-Commerce”, beschreibt Geschäftsführer Christian Davids die kinderleichte technische Bedienung. Mit den Features von Entirely Solution profitieren Onlinehändler im Tagesgeschäft wie beispielsweise mit

-einer großen Auswahl an flexiblen Bezahllösungen

-einem Forderungs- und Inkasso-Management

-einer Bonitätsprüfung

Für Onlinehändler liegen die Vorteile auf der Hand. “Beim Payment bieten wir den abgesicherten Rechnungskauf und die abgesicherte Lastschrift an. Händler riskieren keine Zahlungsausfälle und erhöhen gleichzeitig Ihre Umsätze im E-Commerce”, nennt Christian Davids eine weitere Ergänzung des Plug-Ins der Entirely Solution. Die Nutzer zahlen für das Leistungsportfolio und die Serviceleistungen einen geringen Betrag. Der Vertrag mit Entirely Solution ist so flexibel wie das Plug-In. “Onlinehändler erhalten eine maximale Leistung bei minimalem Arbeitsaufwand. Wir bündeln unsere Kompetenzen in einem Multi-Plug-In, das viele Funktionalitäten effizient über nur eine Schnittstelle bereitstellt”, freut sich Michael Kudal, der zweite Geschäftsführer, über den Coup der Entirely Solution, der eine neue Dimension für Onlinehändler im E-Commerce eröffnet.

Einfachheit ist hier die wahre Innovation. Onlinehändler meistern die Herausforderungen für ein professionelles E-Commerce in der Zukunft. Sie erhalten mit dem Plug-In der Entirely Solution einen ordentlichen Schubs, um sich von der technischen Seite her zukunftsfähig aufzustellen sowie die Geschwindigkeit und das Wachstum im E-Commerce erfolgreich zu wuppen.

–

Firmenkontakt

Entirely Solution GmbH i.G.

Christian Davids

Bremer Straße 11

21244 Buchholz i.d. Nordheide

04181 – 3000 – 0

04181 – 3000 – 33

christian.davids@web.de

http://www.mikunet.de

Pressekontakt

MIKUNET GmbH

Michael Kudal

Goernestrasse 4

20249 Hamburg

040 – 413 037 71

presse@mikunet.de

https://mikunet.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.