Entgelttransparenz: Deutsches Startup CompLens ersetzt Berater durch KI-Plattform

Berlin verpasst EU-Frist, Berichtspflicht 2027 bleibt. CompLens automatisiert Pay-Gap-Analyse für HR-Teams — KI-nativ, DSGVO-konform.

Deutsche Gründer stellen eine SaaS-Plattform für die Entgelttransparenzrichtlinie 2023/970 vor. Die Lösung automatisiert Pay-Gap-Analysen und Auskunftsverfahren nach deutschem Recht — KI-nativ, DSGVO-konform und vollständig in der EU gehostet. Erster Berichtsstichtag: 7. Juni 2027.

Alzenau, 2. Juli 2026 — Die EU-Frist zur nationalen Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie (2023/970) ist am 7. Juni 2026 verstrichen — ohne verabschiedetes deutsches Umsetzungsgesetz. Die EU-Berichtsfrist am 7. Juni 2027 läuft jedoch unverändert weiter. Für deutsche HR-Teams ab 150 Mitarbeitenden bedeutet das: Sie müssen 2027 einen prüffesten Entgelttransparenz-Bericht vorlegen — auf Basis ihrer Gehaltsdaten aus 2026 — während Bund und Länder noch über die nationalen Detailregeln verhandeln. Die Datengrundlage entsteht also bereits jetzt.

Bislang lösen externe Beratungen diese Aufgabe — kostspielig, zeitaufwändig und bei jedem Berichtszyklus aufs Neue. Mit CompLens gibt es nun eine Alternative: Die in Deutschland entwickelte Plattform übernimmt den Großteil der bislang manuellen Schritte automatisch. CompLens liest die Exporte gängiger HR-Systeme ein und erzeugt daraus ein prüffestes Compliance-Dashboard — samt automatischer Fall-Erkennung, KI-gestützter Stellenbewertung und Vorlagen für Aktionspläne.

Statements der Gründer

„Jeder Ad-hoc-Vergütungsbericht war ein Feuerwehreinsatz — SVERWEIS-Formeln, manuelle Tabellen, kostspielige externe Audits. Mit der EU-Richtlinie wird genau das jetzt zur Rechtspflicht. Wer das mit Excel und gelegentlichen Beratern lösen will, fährt strukturell ins Risiko. Das ist keine Frage der Disziplin, sondern der Vorlaufzeit und der Werkzeuge.“ — Peter J. Lee, Mitgründer von CompLens

„Wir haben beide jahrelang HR-Abteilungen geleitet und wissen, wie wenig die Standard-Tools dieses Problem lösen. CompLens ist aus dieser Praxis entstanden: für Teams, die heute liefern müssen, nicht irgendwann.“ — Stephan Dongjin Oh, Mitgründer von CompLens

Marktpositionierung

CompLens unterscheidet sich von etablierten internationalen Anbietern wie Trusaic, Syndio oder Figures HR durch drei strategische Entscheidungen.

Deutsches Recht zuerst. Die Compliance-Logik ist für das deutsche Entgelttransparenzgesetz und die noch ausstehende nationale Umsetzung der EU-Richtlinie gebaut — keine an US-Recht angelehnte Adaption. Berücksichtigt sind Beweislastumkehr, die 5-Prozent-Schwelle für die gemeinsame Entgeltbewertung (Joint Pay Assessment) und das Auskunftsrecht nach Artikel 7.

KI-nativ auf DSGVO-Fundament. CompLens ist eine KI-native Plattform: KI-gestützte Spaltenerkennung beim Daten-Import, Stellenbewertung, Compliance-Chat in natürlicher Sprache, Begründungs-Vorschläge und Aktionsplan-Entwürfe — ohne den menschlichen Entscheidungsprozess zu ersetzen. Daten und KI-Inferenz bleiben vollständig in der EU; Personalkennungen werden vor jedem KI-Aufruf pseudonymisiert; jede KI-Ausgabe bleibt ein editierbarer Vorschlag, den ein Mensch bestätigen muss (DSGVO Art. 22, EU-KI-VO Art. 14, Hochrisiko-Kontext Anhang III).

Mittelstand-Pricing. Mit 5.990 Euro pro Jahr für den Vollzugriff positioniert sich CompLens unterhalb klassischer Enterprise-Lösungen und macht professionelle Entgelttransparenz für Unternehmen mit 150–500 Mitarbeitenden bezahlbar.

Die 5-Prozent-Schwelle und Joint Pay Assessment

Die EU-Richtlinie sieht vor: Liegt die ungerechtfertigte Entgeltlücke zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten für gleiche Arbeit über 5 Prozent, müssen Unternehmen eine gemeinsame Entgeltbewertung (Joint Pay Assessment) durchführen — ein arbeitsrechtlich anspruchsvoller Prozess mit Beweislastumkehr.

„Die meisten HR-Teams unterschätzen, wie schnell sie in diese Falle geraten — und wie schwer sie wieder herauskommen, wenn die Dokumentation fehlt. CompLens trennt nachvollziehbar zwischen Lücken, die sich durch objektive Kriterien wie Berufserfahrung, Qualifikation oder Verantwortungsbereich erklären lassen, und solchen, bei denen ein Aktionsplan greifen muss.“ — Peter J. Lee

Über CompLens

CompLens ist eine in Deutschland entwickelte SaaS-Plattform für Entgelttransparenz nach EU-Richtlinie 2023/970. Die Lösung deckt die Anforderungen der Artikel 7 bis 11 ab — von Auskunftsrecht über Pay-Gap-Berechnung und Entgeltbänder bis zu Aktionsplänen und der Vorbereitung des Joint Pay Assessment. Gegründet von Peter J. Lee (zuletzt Head of HR bei Hyundai Motor Europe) und Stephan Dongjin Oh (zuvor Head of Talent Acquisition bei GE und Thermo Fisher) — beide mit langjähriger internationaler HR-Führungserfahrung. Betreibergesellschaft: DexterBee GmbH, Industriestr. 13, 63755 Alzenau (Geschäftsführer: Stephan Dongjin Oh). Datenspeicherung in Deutschland, KI-Inferenz in der EU — vollständig DSGVO-konform.

Pressekontakt: hallo@complens.de

Web: CompLens

Vollständige Pressemitteilung mit Screenshots: https://www.complens.de/press-release

Kontakt

DexterBee GmbH

Peter J. Lee

Industriestr. 13

63755 Alzenau

01749357407



http://www.complens.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.