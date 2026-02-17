Entdeckungen ab dem Citadines Arnulfpark München: Gleich nach dem Fasching startet in München die Saison der Frühlingsfeste

Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Zumindest in München gilt das nur für kurze Zeit, denn auch nach dem Ende der Faschingszeit weiß man in der bayerischen Landeshauptstadt zu feiern. Für Gäste von auswärts ist das Hotel Citadines Arnulfpark München ein perfekter Standort, um von dort aus die Feste zu besuchen sowie die Metropole in ihren Facetten zu entdecken.

Starkbier auf dem Nockherberg

Keine drei Wochen nach Aschermittwoch heißt es bereits am 6. März 2026 wieder „O“zapft is!“, wenn auf dem Münchner Nockherberg die Starkbiersaison eingeläutet wird. Die Tradition geht auf Mönche des Paulaner-Ordens zurück, die einst ein besonders gehaltvolles und nahrhaftes Bier brauten, um die entbehrungsreiche Fastenzeit besser zu überstehen. Gemäß dem Motto „Flüssiges bricht Fasten nicht“ ließen sich die Mönche laut Überlieferungen ihr Vorgehen sogar vom Heiligen Vater in Rom absegnen. Heute steht das über dreiwöchige Starkbierfest für bayerische Lebensfreude mit leckeren Schmankerln sowie Bierproben, Besichtigungen der Brauanlagen, exklusiven Abendessen mit dem Braumeister und vielem mehr.

Direkt nach Ostern steht schon das nächste große Event in den Startlöchern: das Frühlingsfest auf der Theresienwiese ab dem 17. April 2026, das zu seinem 60-jährigen Jubiläum in diesem Jahr sogar auf drei Wochen verlängert wird. Die „kleine Schwester der Wiesn“ bietet nicht nur zwei Festzelte sowie über 100 Schausteller mit Fahrgeschäften und Buden, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm mit Feuerwerk, Oldtimer-Treffen und Flohmarkt.

Jahrhundertealte Traditionen treffen auf moderne Cocktailkultur

Mit der Maidult, einer von drei Terminen der Auer Dult im Jahr, beginnt am 27. April 2026 eine der typischsten Münchner Traditionen mit über 700-jährigen Wurzeln. Viele Besucher des zehntägigen Festes kommen in Tracht und bummeln durch die Verkaufsstände, während sich die Kinder auf dem nostalgischen Kettenkarussell vergnügen. Zudem macht ihr Standort die Auer Dult besonders, denn vom Mariahilfplatz aus präsentiert sich ein großartiger Blick auf die Stadt.

Etwas weniger traditionell, aber nicht weniger erlebenswert, ist das zweiwöchige Cocktail X Festival ab dem 13. Mai 2026. Es belegt eindrucksvoll, dass München über eine Weltklasse-Barkultur verfügt. Über 40 Bars stellen ihren jeweiligen Signature Drink vor. Um am Festival teilzunehmen, benötigt man einen Passport. Dieser enthält auch die Rezepte der Cocktails zum Selbermixen zuhause.

Bevor es Sommer wird, steht mit dem Stadtjubiläum im Juni noch ein weiteres großes Fest im Veranstaltungskalender. Am 13. und 14. Juni 2026 wird in der Altstadt der 868. Geburtstag Münchens gefeiert. Wichtigste Attraktionen sind das Musikprogramm am Marienplatz, das Handwerkerdorf auf dem Odeonsplatz und das Riesenrad auf dem Wittelsbacherplatz.

Komfortabel wohnen in der Nähe zu Stadtzentrum und Hauptbahnhof

Mit seiner Lage nahe dem Stadtzentrum und dem Münchner Hauptbahnhof sowie mit schnellem Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Citadines Arnulfpark München ein idealer Ausgangsort für Besuche in der Stadt. Neben klassischen Hotelzimmern bietet das Haus auch zahlreiche Studios und Apartments mit vollausgestatteter Küche einschließlich Herdplatten, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Wasserkocher, diversen Küchenutensilien und Geschirr. Neben der rund um die Uhr besetzten Rezeption gehören Highspeed-WLAN, heiße Getränke an der Rezeption, Safe und Gepäckaufbewahrung, kindgerechte Ausstattung, einen Fitnessraum sowie die gemütliche Gemeinschaftslounge zum umfassenden Angebot.

Weitere Informationen zu allen Marken, Häusern und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.