Ensana Sovata als eines der außergewöhnlichsten Spas weltweit ausgezeichnet

US-Nachrichtenmagazin Newsweek ehrt Verbindung aus natürlichen Heilmitteln und moderner Medical-Wellness-Kompetenz – Bärensee als therapeutisches Alleinstellungsmerkmal

Große internationale Anerkennung für das Ensana Hotel Sovata in der rumänischen Region Siebenbürgen (Transsilvanien): Das renommierte US-Nachrichtenmagazin Newsweek hat das Haus in seine Liste der „World’s Most Extraordinary Spas 2026“ aufgenommen.

Für die Auswahl wurden weit mehr Kriterien herangezogen als exzellenter Service und hochwertige Ausstattung. Ausgezeichnet wurden Häuser, die Architektur und Lage auf besondere Weise verbinden und kreative Anwendungen offerieren, die tief in der Region verwurzelt sind und dabei regionale Traditionen berücksichtigen, anstatt sich den globalen Trends anzupassen. Darüber hinaus erfüllen sie die höchsten Erwartungen anspruchsvoller Gäste aus aller Welt.

Kraft der Natur trifft medizinische Kompetenz

Die Ensana Hotels verbinden moderne Medical-Wellness-Kompetenz mit den einzigartigen natürlichen Heilressourcen der Region. Seit Jahrhunderten ist der Kurort Sovata am Fuße des Gurghiu-Gebirges für seine besonderen natürlichen Gegebenheiten bekannt. Die umliegenden Wälder bieten ideale Bedingungen für Bewegung und Erholung an der frischen Luft. Herzstück ist der Bärensee – ein seltenes Naturphänomen mit hohem Salzgehalt, der ein nahezu schwereloses Floaten ermöglicht und zugleich antibakterielle sowie entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Die besondere Zusammensetzung des Wassers wird seit Jahrzehnten therapeutisch genutzt, unter anderem bei Muskelschmerzen, Hauterkrankungen, Atemwegsbeschwerden und Allergien.

Frauengesundheit im Fokus

Mit dem im vergangenen Jahr eingeführten Hormonal Balance Programm reagiert Ensana auf ein zunehmend relevantes und immer noch unterschätztes Thema: Frauengesundheit. Das neu entwickelte Konzept begleitet die Patientinnen bei Hormonschwankungen und Umstellungen wie bei der Menopause oder Perimenopause. Das Angebot kombiniert moderne Diagnostik, naturbasierte Therapien und traditionelle Heilmethoden zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Emotionen gleichermaßen anspricht. Damit unterstreicht Ensana die wachsende Bedeutung von personalisierten, geschlechtsspezifischen Gesundheitsangeboten, die gezielt auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von Frauen abgestimmt sind.

Im Herzen Transsilvaniens

Der traditionsreiche Kurort Sovata liegt im Kreis Mures, rund 350 Kilometer nördlich von Bukarest. Cluj-Napoca, etwa 160 Kilometer entfernt, verfügt über einen internationalen Flughafen mit komfortabler Anbindung. Ab Bukarest oder Cluj-Napoca organisiert Ensana auf Wunsch für die Gäste die Transfers.

Zum Ensana-Portfolio in Sovata gehören neben dem Hotel Sovata auch die Häuser Bradet und Ursina. Gemeinsam bieten sie auf einem 2.800 Quadratmeter großen Gelände ein umfassendes Wellnessangebot mit zahlreichen Pools, einer weitläufigen Saunalandschaft, Ruhezonen sowie einem modernen Fitnessraum. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

