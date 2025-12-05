Ensana Hotels expandieren nach Georgien

Europas führender Health-Spa-Anbieter übernimmt die Sairme Resorts im Kaukasus – Wiedereröffnung im zweiten Quartal 2026 nach umfassender Renovierung und Neugestaltung

Die Ensana Hotels, der führende Health-Spa-Anbieter in Europa, expandieren nach Georgien und übernehmen dort im kommenden Jahr den Betrieb der Sairme Resortanlage. Das New Sairme und das Sairme Resort sowie das Sairme Public Spa liegen eingebettet auf einer Höhe von über 900 Metern in der naturbelassenen Landschaft des Kaukasusgebirges und gehören zu den führenden Spa- und Wellnessangeboten in der Region. Die drei Einrichtungen werden derzeit renoviert und erweitert, bevor sie im zweiten Quartal 2026 unter der Regie von Ensana wieder für ihre Gäste öffnen.

Wertvolles Thermalwasser für therapeutische Anwendungen

Das Gebiet von Sairme ist bekannt für sein Thermalwasser, da es sich hervorragend für therapeutische Behandlungen, insbesondere des Bewegungsapparates, eignet. Das ebenfalls aus Sairme stammende, karbonhaltige Mineralwasser kommt für Trinkkuren bei Leber-, Harnwegs-, Nieren- und Magen-Darm-Beschwerden zum Einsatz. Das New Sairme und das Sairme Resort bieten Anwendungen mit diesen Wassern an, werden zunächst aber so neugestaltet, dass sie den hohen Anforderungen der Marke Ensana entsprechen. Dazu gehört der Fokus auf den ganzheitlichen, integrativ-medizinischen Ansatz zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. Bei vielen Therapien vereint Ensana daher jahrhundertealtes Wissen um die Wirkweisen natürlicher Heilmittel, etwa des Wassers von Sairme, mit Naturheilverfahren und neuesten medizinischen Erkenntnissen. Abgerundet werden die Aufenthalte in Sairme von vielen Erlebnissen in den Häusern und der beeindruckenden Bergwelt mit ihren dichten Wäldern.

Sairme liegt rund 3,5 Autostunden westlich der georgischen Hauptstadt Tiflis. Die Region befindet sich zudem unweit von Kutaissi, der drittgrößten Stadt des Landes, mit dem internationalen Flughafens Kopitnari. Somit können auch Besucher aus dem Ausland bequem in die Region reisen.

„Wir freuen uns sehr, Ensana nach Georgien zu bringen, einem fantastischen Land mit großer Herzlichkeit und Gastfreundschaft seiner Bewohner“, betont Frank Halmos, CEO von Ensana. „Georgien verfügt gerade im Bereich des Health-Spa-Tourismus über ein enormes Potenzial. Die Verbindung mit dem reichen kulturellen Erbe und der Schönheit, die die Natur hier bietet, macht das Land zu einer idealen Erweiterung unseres Portfolios.“

„Ensana ist ein wichtiger strategischer Partner für unsere Häuser in Sairme,“ ergänzt Temur Kokhodze, der Eigentümer der Sairme Resorts. „Als Zeichen unseres starken Vertrauens in diese Kooperation und unserer Überzeugung investieren wir umfassend, damit wir in verschiedenen Preiskategorien gezielt Kunden ansprechen können. Auf lange Sicht wollen wir dieses Reiseziel zusätzlich weiterentwickeln. So wird diese Zusammenarbeit auch den Gemeinden vor Ort zugutekommen; sie soll ihnen zu Wachstum verhelfen, die Möglichkeit bieten, Neues zu erschaffen, und den Menschen vielversprechende Perspektiven eröffnen.“

Neue Ensana Hotels auch in Süddeutschland, Italien und Saudi-Arabien

Mit dem Markteintritt in Georgien setzt Ensana den ehrgeizigen Expansionskurs fort. Erst kürzlich hatte das Unternehmen gemeldet, den Fürstenhof in Bad Griesbach zu übernehmen, der nach Renovierungsarbeiten zur Jahresmitte 2026 wiedereröffnen soll. Ab Ende 2026 empfängt im italienischen Montegrotto Terme ein neues luxuriöses Ensana-Gesundheitsresort seine Gäste, und in Al-Ahsa, Saudi-Arabien, entsteht ebenfalls ein Wellness-Resort. Zu den aktuellen Standorten von Ensana gehören unter anderem Marienbad (Tschechien), Piestany (Slowakei), Budapest (Ungarn), Sovata (Rumänien) sowie der Kurort St. Konstantin und Elena (Bulgarien).

Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

