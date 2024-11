Ensana Health Spa Hotels in Sovata, Rumänien: Traditionsreicher Kurort mit Fokus auf Frauengesundheit

Heilende Natur, moderne Wellnessangebote und die Kraft des Bärensees helfen bei gynäkologischen Beschwerden

Wellness und Transsilvanien? Auf den ersten Blick erscheint diese Kombination vielleicht ungewöhnlich. Doch das verträumte Städtchen Sovata in der Region Siebenbürgen in Rumänien hält inmitten der malerischen Landschaft eine außergewöhnliche Oase der Erholung bereit, in der zwar nicht nur, aber insbesondere Frauen etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun können. Durch die Lage am salzhaltigen Bärensee ist Sovata schon seit Jahrhunderten als Kurort bekannt und sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern geschätzt. Gäste der Ensana Health Spa Hotels Bradet, Ursina und Sovata erwartet dort ein umfassendes Spa- und Medical-Wellnessprogramm.

Die Ensana Health Spa Hotels in Sovata zeichnen sich durch eine Reihe verschiedener Therapieangebote aus, die neueste medizinische Erkenntnisse mit bewährten Naturheilmitteln wie dem Schlamm aus dem Bärensee verbinden. Das Moor fördert die Entspannung bei Muskelkrämpfen und wirkt neurophysiologisch, immunologisch und entzündungshemmend. Es hat antibakterielle, antivirale und krebsvorbeugende Eigenschaften, regt die Durchblutung an, fördert die Wundheilung und hilft bei Mobilitätsproblemen. Auf dem über 2.800 Quadratmeter großen Gelände der drei Ensana Health Spa Hotels finden Gäste ein umfassendes Wellnessangebot mit zahlreichen Pools, einer weitläufigen Saunalandschaft, Ruhezonen sowie professionell ausgestattete Therapieräume. Außerdem stehen den Besuchern vielfältige Beautybehandlungen sowie moderne Fitnessbereiche zur Verfügung.

Glücksstadt für Frauen

Neben der Behandlung unterschiedlicher Krankheitssymptome, darunter auch Allergien, Arthritis und Rheumatismus, sind die Ensana Health Spa Hotels in Sovata insbesondere auf gynäkologische Beschwerden spezialisiert – von Entzündungen über Fertilitätsprobleme bis hin zu Menstruations- und Wechseljahresbeschwerden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Kurort auch als „Stadt, in der die Frauen glücklich sind“ bekannt ist.

Vor allem Behandlungen mit Moortamponaden erzielen außerordentlich gute Erfolge. Ähnlich wie bei der Inhalation gelangen die natürlichen Wirkstoffe direkt an den Wirkort, ohne einen Umweg über die Verstoffwechselung. Auch bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch kann eine gezielte Stimulation durch Reiz-Reaktionstherapien mit natürlichen Heilmitteln unterstützend wirken, sofern keine organische Ursache vorliegt.

Die Ensana Hotels bieten verschiedene Therapiepakete an, die den Indikationen entsprechend und nach eingehender Konsultation durch einen Arzt für die Gäste individuell zusammengestellt werden. Für die eingehenden Untersuchungen stehen auch deutschsprachige Ärzte zur Verfügung. Die Pakete können ab sieben Tagen gebucht werden, wobei zumeist eine Therapiedauer von mindestens zehn Tagen empfohlen wird.

Das Geheimnis des Bärensees

Die heilenden Kräfte von Sovata haben ihren Ursprung bereits vor Jahrtausenden. Dort, wo heute der Bärensee liegt, befand sich einst ein urzeitliches Meer, dessen Lagunen sich mit Salz anreicherten. Dadurch entstanden die natürlichen Salzvorkommen, die dem sogenannten Toten Meer Transsilvaniens seine Wirkung verleihen. Dem hohen Salzgehalt ist es zu verdanken, dass der See die Sonnenwärme speichert und somit auch an kalten Tagen eine angenehme Temperatur beibehält. Dank dieses einzigartigen geologischen Phänomens ist Sovata seit über 150 Jahren ein gefragter Kurort. Der heilende Schlamm aus dem See und die frische, nach Kiefern duftende Luft zogen selbst den europäischen Adel und sogar die rumänische Königsfamilie in die Stadt. Das therapeutische Angebot sowie die Landschaft und Idylle machen Sovata auch zu einem perfekten Ort für all jene, die in ihrem beruflichen oder privaten Alltag stark unter Stress stehen und daher richtig abschalten und zur Ruhe kommen wollen.

Sovata liegt am Fuße des Gurghiu-Gebirges im Kreis Mures, rund 350 Kilometer nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Cluj-Napoca (Klausenburg), die größte nähergelegene Stadt, befindet sich etwa 160 Kilometer entfernt und bietet mit ihrem Flughafen eine bequeme Anbindung in die Region. Auf Wunsch organisieren die Ensana Hotels für ihre Gäste auch Transfers ab Bukarest oder Cluj-Napoca.

Mehr Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

