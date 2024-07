Ensana Aquahouse bei Warna, Bulgarien: Ein Paradies der Entspannung und Revitalisierung

Traditionelle Badekultur und moderne Wellnessmethoden – Neue Pakete für ein besseres Körpergefühl – Traumhafte Lage direkt am Schwarzen Meer

Das Ensana Aquahouse im historischen Kurort St. Konstantin und Elena nördlich der Hafenstadt Warna in Bulgarien bietet seinen Gästen eine besondere Kombination aus modernem Luxus und natürlichen Ressourcen. Das Hotel wurde vor zwei Jahren eröffnet und wird seit 2023 von Europas führender Health-Spa-Marke, den Ensana Health Spa Hotels, geführt. Inmitten einer malerischen Landschaft, direkt am 400 Meter langen Privatstrand und umgeben von majestätischen Pinien, lädt das Resort zu wohltuenden Aufenthalten ein.

Vielfältige Wellnessmöglichkeiten mit lokalem Thermalwasser

Der Gebäudekomplex mit seinen geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 6.000 Quadratmetern und umfasst neben mehreren Saunen und Dampfbädern auch fünf Außen- sowie sechs Innenpools. Diese Auswahl ermöglicht es jedem Gast, seinen Urlaub ganz nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen: Sei es der Ruhepool, das heiße Thermalbecken, der Kinderpool, das Kältebecken nach der Sauna oder dem Training im Fitnessstudio oder doch einfach die gemütlichen Liegen im Garten oder direkt am Schwarzen Meer.

Neben Entspannungs- und Wellnessmöglichkeiten stehen die Wirkungsweisen des lokalen Thermalwassers im Vordergrund, das schon in der Antike für seine positiven Effekte auf Körper und Geist bekannt war. Das mineralhaltige Wasser strömt mit einer Temperatur von 46 Grad Celsius aus der Erde und eignet sich beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie bei Problemen mit dem endokrinen System, dem Bewegungsapparat und dem funktionalen Nervensystem. Individuell abgestimmte medizinische oder therapeutische Anwendungen werden von erfahrenen Fachkräften durchgeführt und basieren auf modernsten Diagnosemethoden. Zudem arbeitet das Ensana Aquahouse im Bereich der Vorsorgekuren auch mit einigen Krankenkassen zusammen, beispielsweise bei degenerativ-rheumatischen Beschwerden, Haut- oder Atemwegserkrankungen.

Neues SculptAura-Programm verbessert körperliches Wohlbefinden

Ganz neu ist das fünf-, sieben- oder zehntägige SculptAura-Programm, eine ganzheitlich angelegte, ausgewogene Mischung aus medizinischen und balneotherapeutischen Behandlungen mit dem Ziel, das körperliche Wohlbefinden zu verbessern. Das Paket umfasst eine eingehende medizinische Untersuchung und Körperanalyse, auf deren Basis unter fachmännischer Anleitung ein individueller Ernährungs- und Behandlungsplan erstellt wird. Neben balneologischen Anwendungen gehören dazu auch Anti-Cellulite-Massagen, HIFEM-Technik zur Reduzierung des Fettgewebes, Kompressionstherapie, Trainingseinheiten mit einem Fitnesscoach, Wassergymnastik und vieles mehr. Nähere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de/packages/aquahouse/health/sculptaura-5-days

Schnell und komfortabel nach Warna

Das Ensana Aquahouse ist von Deutschland, Österreich und der Schweiz bequem erreichbar. Direktflüge nach Warna (VAR) werden von mehreren Flughäfen (zum Teil nur saisonal) angeboten, darunter ab Frankfurt, München, Wien und Zürich. Vom Flughafen Warna aus erreichen die Gäste das Hotel nach einem kurzen 20-minütigen Transfer.

Weitere Informationen über die Ensana Health Spa Hotels gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

Firmenkontakt

Ensana Health Spa Hotels

Maria Greiner

Senovázne námestí 992/8

11000 Prag

+49625768781



http://www.ensana.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.