ennit als Green Innovator des Jahres 2025 ausgezeichnet

Nachhaltige IT durch Nutzung eines Rechenzentrums im Windrad ausgezeichnet

Die ennit GmbH aus Kiel wird für ihr klimaneutrales Rechenzentrum in einer Windenergieanlage ausgezeichnet. Das Rechenzentrum powered by windCORES nutzt die vorhandene Infrastruktur optimal. Das Konzept, das von der WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG aus Paderborn entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht die Versorgung mit nachhaltig erzeugtem Strom aus der Windenergieanlage vor Ort. Diese innovative Integration nutzt zudem vorhandene Gebäude- und Infrastrukturen und minimiert den ökologischen Fußabdruck deutlich.

Die ennit GmbH überzeugte die Wirtschaftsjury des größten Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft mit ihrer ganzheitlichen Strategie zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Als Spezialist für innovative IT-Lösungen basierend auf selbst betriebenen Rechenzentren „hosted in Germany“ setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Schaffung von Nachhaltigkeit in der IT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt auf hohen Frauenanteil

Die Wirtschaftsjury betonte in ihrer Begründung die Vorbildfunktion der ennit GmbH für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit stehen. Das Unternehmen demonstriere eindrucksvoll, wie technologische Innovationen mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung verbunden werden können, um langfristige ökologische und ökonomische Vorteile zu erzielen.

Geschäftsführerin Heike Leise, die die Rechenzentrums- und IT-Sparte der TNG Glasfaser GmbH-Gruppe verantwortet, setzt dazu auf eine umfassende Innovationskultur und diverse Teambildung des Unternehmens. Dazu insbesondere auch ein höheren Frauenanteil in der ansonsten „männerdominierten“ IT-Branche.

Auszeichnung in Berlin

Die ennit GmbH wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November in Berlin vor rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl.

Für das Unternehmen kann noch bis zum 14. November hier abgestimmt werden: https://www.innovator-des-jahres.com/voting

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

Firmenkontakt

IOY Innovator of the Year GmbH

Christiane von Schönberg

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40

10117 Berlin

(+49) (0) 30 / 700 1656-4



https://www.innovator-des-jahres.com

Pressekontakt

IOY Innovator of the Year GmbH

Anna Schäfer

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40

10117 Berlin

(+49) (0) 30 / 700 1656-2



https://www.innovator-des-jahres.com/

Bildquelle: @WestfalenWIND