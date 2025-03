Eningen: Sinneswanderung „Pfad der Achtsamkeit“ am 04. Mai 2025

Der AK Gesunde Gemeinde Eningen lädt zu einer entschleunigten Wanderung der anderen Art mit Stefan Jammer ein.

Nach dem Erfolg der letztjährigen Sinneswanderung, lädt der AK Gesunde Gemeinde am Sonntag den 04. Mai von 10.00 bis circa 12.30 Uhr erneut zu einer besonderen Wanderung im Eninger Wald ein. Unter Anleitung von Dozent und Yoga-Trainer Stefan Jammer können die Teilnehmer bei einer Sinnes-Wanderung die Natur auf intensive Weise erleben lernen. Mit gezielten Aufmerksamkeits-Übungen in der Begegnung mit der Natur können Gedanken geordnet, die persönliche Verfassung und das Nervensystem beruhigt werden.

Die Projektgruppe des AK Gesunde Gemeinde „Anregung zur Bewegung“ unter Leitung von Co-Vorstand Volker Feyerabend, lädt jede Bürgerin und jeden Bürger – unabhängig vom Alter – ein. Stefan Jammer wird mit wertvollen Tipps zur Gesundheit, die besonders wohltuende Form der „Entschleunigung“ begleiten.

Los geht es am Brunnen des Naturfreundehaus am Lindenplatz. Von dort werden die Schönheiten der Natur – in der Umgebung von Eningen – gesucht und aufmerksam betrachtet. Mit Hilfe von leichten Übungen, können die Menschen eine beruhigende Tiefe erfahren und somit in ihrem Inneren berührt werden.

Der langjährig erfahrene Trainer beschreibt die besondere Wirkung der geplanten Sinneswanderung so: „Die Teilnehmenden lernen, mit neuen Gedanken zu sehen, mit einer neu erlebten Ruhe zu hören und sich selbst durch die achtsame Führung ihrer Aufmerksamkeit zu beruhigen“, und ergänzt „Ziel ist es, in neuer Lebensfreude mit der Natur verbunden zu sein“. Und die gesundheitlichen Wirkungen durch Beruhigung der Atmung, des vegetativen- und Herz-Kreislaufsystems seien medizinisch bemerkenswert, so der Dozent mit eigenem Yoga-Studio.

Während der Veranstaltung will Stefan Jammer neue und unbekannte Aspekte des Achtsamkeitstrainings aus seiner über 30-jährigen Yoga-Praxis Erfahrung aufzeigen. Mit Denkanstößen und Aufmerksamkeits-Übungen sollen innere, „verbindende“ Seeleneigenschaften entfaltet und damit das soziale Miteinander gestärkt werden.

„Mit wachen Augen und Ohren – auch auf zukünftigen eigenen Spaziergängen – werden die Mitwanderer die Natur und auch die Mitmenschen anders wahrnehmen. Die geplante Sinnes-Wanderung ist ein erster Schritt, um selbst mehr Ruhe, Frieden und Gelassenheit auszustrahlen“, so Stefan Jammer.

Die Vorstände des AK Gesunde Gemeinde Dr. Barbara Dürr und Volker Feyerabend freuen sich gemeinsam über den Gesundheitsimpuls des Yoga Coaches Stefan Jammer im Rahmen der Reihe „Anregung zur Bewegung“. Als freiberuflicher ausgebildeter Yogalehrer bringt Stefan Jammer seit 1991 viel Trainer-Erfahrung und verschiedene Fortbildungen mit. Er unterrichtet Gruppen und Einzelpersonen in seinem Yoga-Studio. Der Dozent gibt Kurse bei Krankenkassen, Bildungseinrichtungen, staatlichen Institutionen und Unternehmen.

Wer inmitten einer Zeit von hohen beruflichen, gesellschaftlichen, privaten Stressfaktoren und globalen Herausforderungen an das eigene Gemüt, eine leicht zu bewältigende Wanderung auf dem „Pfad der Achtsamkeit“ erfahren will, ist herzlich eingeladen. Die Sinneswanderung mit einfachen Übungen ist für alle geeignet. Teilnehmer der letzten Wanderung empfanden eine solch angeleitete Beruhigung und Zentrierung als sehr wertvoll.

Treffpunkt für die achtsame Sinneswanderung am 04. Mai wird der Brunnen am Naturfreundehaus am Lindenplatz in Eningen sein. Bei unklaren Wetterverhältnissen kann unter Tel. 07121 – 820450 nachgefragt werden. Denn für den Fall einer ungemütlichen Wetterlage, wurde bereits der 11. Mai als Ausweichtermin festgelegt.

Seien Sie neugierig und dabei!

Weitere Informationen:

www.ForumGesundeGemeinde.de

www.YogaNatur-Reutlingen.de

