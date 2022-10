Eningen. Schautage Gesundes Wohnen und Nachhaltigkeit am 15. und 16. Oktober 2022

10 Jahre individuell in Raum und Farbe. Jubiläum und Schautage der B&B malerhandwerk GmbH

Seit 10 Jahren ist B&B malerhandwerk für seine Kunden im Bereich Renovierung von Räumen und Fassaden aktiv. Anlässlich des Jubiläums und der positiven Entwicklung lädt das Team zu Schautagen am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. Oktober von 10-17 Uhr in seine Räumlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße 7 in Eningen ein.

Von Beginn an lag den beiden Geschäftsführern Malermeister Markus Büchelmaier und Christian Bothe eine ganzheitliche Beratung und Umsetzung am Herzen. Vom Renovieren eines Zimmers bis hin zum Komplettumbau, plant und betreut das Team seine Kunden – koordiniert zudem, insofern benötigt, verschiedene Partnergewerke.

Die Philosophie des Eninger Unternehmens ist es, handwerkliche Tradition mit neuen Techniken und modernen Materialien zu kombinieren. Ob klassische Malerarbeiten wie Tapezieren und Anstricharbeiten aller Art, Fassadenarbeiten und Schimmelsanierung oder Lackier- und Bodenbelagsarbeiten, beim Meisterbetrieb malerhandwerk erhält die Kundschaft das „Rundum-Service-Paket“. Neben der großen Auswahl und der Vielfalt an Möglichkeiten, wird auch der Service und die Qualität der Arbeit beim leistungsstarken Team großgeschrieben. Durch das breit gefächerte Know-how und die Kreativität der Spezialisten sind den Kund*innen in ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt.

Im Rahmen des Umzugs in die neuen Ausstellungsräume mit großer Werkstatt, erweiterte die B&B malerhandwerk GmbH nun auch ihr Produktportfolio. Auf der 150 qm großen Ausstellungsfläche und in den angrenzenden Beratungsräumen können vielerlei Ideen bestaunt und die Kundschaft in allen Fragen rund um die Gestaltung und Ausstattung des eigenen Wohn- und Fassadenbereiches beraten werden. Dabei gehört das Zeigen und Fühlen verschiedener Materialien und die digitale Visualisierung zum Beratungsprozess. Wünsche und Ideen können so konkreter besprochen und greifbar gemacht werden. Ein Wohlfühlraum zu schaffen, ist das Ziel, das gemeinsam mit den Kunden erreicht werden soll. Die Aspekte einer möglichen Verwendung nachhaltiger Produkte und energetischer Einsparung gehören zum Beratungsprozess dazu.

Darüber hinaus können verschiedene Produkte über den Fachhandel für „Qualitätsbewusste Heimwerker“ mit spezialisiertem Online-Shop unter www.wohnraumstil.de erworben werden. Dieses Angebot schafft eine ideale Ergänzung zum ganzheitlichen Schulungs-, Verkaufs- und Beratungskonzept.

Auch in Fragen des Arbeitsumfeldes wird gemeinsam im Team gearbeitet. Als zertifizierter Top Arbeitgeber verfolgt B&B malerhandwerk eine stetige Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden. Christian Bothe und Markus Büchelmaier sind sich sicher: „Die Basis für eine gute Zusammenarbeit ist eine gesunde Arbeitsatmosphäre und ein wertschätzendes Umfeld.“ Neben regelmäßigen Mitarbeiterschulungen und individuellen Entwicklungsgesprächen sind unter anderem Mitsprache und Eigenverantwortung Werte, die im Unternehmen gelebt werden.

Nun lud das Unternehmen mit den Schautagen am 15. Und 16. Oktober zum Feiern des Jubiläums und Umschauen ein. Themen wie Nachhaltigkeit und gesundes Wohnen stehen dabei im Fokus. Von 10-17 Uhr kann die Ausstellungsfläche in der Otto-Hahn-Straße 7 erkundetet werden und mit dem sympathischen Team gesprochen werden. Neue Informationen, eine Inspiration mit viele verschiedene Ideen, Oberflächen und Materialen erwarten die Besucher. Von traditionell bis hin zu neuen, gesunden Trends – für jeden Geschmack wird das Passende geboten.

Weitere Informationen:

www.b-malerhandwerk.de

www.wohnraumstil.de

Beratung, Konzept und Ausführung aus einer Hand

Wir sind Ihr Partner für Maler-und Tapezierarbeiten, gestalterische Wandkreationen über Fassadenarbeiten von Altbau bis Neubau. Wir bieten Bodenbeläge, Gardinen, Vorhänge und Sonnenschutz.

Firmenkontakt

B & B malerhandwerk GmbH

Markus Büchelmaier

Otto-Hahn-Straße 7

72800 Eningen

07121 33 34 440

07121 33 34 441

info@APROS-Consulting.com

https://www.b-malerhandwerk.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.