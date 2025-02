Eningen COPD: Ist Atemnot behandelbar?

Kooperationsvortrag am 02. April 2025 der Gesunden Gemeinde mit den Kreiskliniken Reutlingen um 19:00 Uhr im LaCantina Eningen

Atemwegserkrankungen betreffen mehr Menschen, als wir gemeinhin annehmen. Durch Asthma, Post Covid Beschwerden bis hin zu COPD („Chronic obstructive pulmonary desease“) leiden die Betroffenen unter Atembeschwerden. Beispielsweise haben 10% der Bevölkerung Asthma und etwa 7.5% der gesamten Bevölkerung sind an COPD erkrankt. Während Asthma meist auf eine allergische Veranlagung beim Patienten zurückgeführt werden kann, wird COPD durch äußere Einflüsse verursacht. Statistiken zeigen, dass Rauchen oder staubintensive Arbeitsplätze in der COPD Statistik ganz vorne stehen. Mittlerweile werden auch die Post-Covid Fälle in die Statistiken miteinbezogen und die Zahlen steigen weiter. Daher veranstaltet der AK Gesunde Gemeinde Eningen gemeinsam mit den Kreiskliniken Reutlingen (KKRT) am 02. April 2025 im LaCantina Rathaus einen Informationsabend zu diesem wichtigen Thema. Redner werden Prof. Dr. med. Dr. rer. medic. Adrian Gillissen, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Allergologie, Sportmedizin und Notfallmedizin am KKRT, sowie die Physiotherapeutin Veronika Bittner-Wysk, und die Kursleiterinnen Ulrike Schubert und Kira Röhm – alle sehr erfahrene Spezialisten – sein.

Bei der medizinischen und therapeutischen Betreuung ist eine Zusammenarbeit zwischen den Fachärzten und Fachleuten in der Therapie sinnvoll. Die langjährige enge Kooperation zwischen dem KKRT und dem AK Gesunde Gemeinde basiert auf der Initiative von Dr. Barbara Dürr. Gemeinsam mit ihrem CO-Vorstandskollegen Volker Feyerabend treiben sie bereits seit Jahren verschiedene interdisziplinäre Netzwerke voran. Die Kopfweh-Konferenz Reutlingen, das Netzwerk Demenz oder das Team Adipositas sind nur einige Projekte, die sich erfolgreich in der Region Reutlingen etablierten. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsforum Eningen e.V. haben sie großes Interesse daran, den Menschen Gesundheitsangebote und -informationen leicht zugängig zu machen und zu verbreiten. Mit bald 70 Veranstaltungen pro Jahr gelingt dies Bestens. Nicht nur die Vorträge, Informationsabende, sondern auch die Kurse, Gesundheitstage oder Mitmachangebote sind alle gut besucht.

Eningen ist Vorzeigegemeinde und steht mit dem AK Gesunde Gemeinde Eningen bundesweit als Beispiel für gute Aufklärungsarbeit und Informationsverbreitung zu Gesundheitsthemen. Das wird auch beim Thema Atemnot nicht anders sein.

Für den Kooperationsvortrag zu diesem wichtigen Thema, haben sich die Akteure des AK Gesunde Gemeinde die Mitwirkung kompetenter Fachleute gesichert. Prof. Dr. med. Dr. rer. medic. Adrian Gillissen ist u. a. Facharzt für Pneumologie, Lungenheilkunde, und Allergologie. Er ist Oberarzt der medizinische Klinik I und im Klinikum Stuttgart tätig. Als Teil der KKRT betreuen sie circa 5000 Patienten pro Jahr. Schwerpunkte seiner Arbeit in den Kliniken ist die Allergologie, Lungen- und Bronchialheilkunde. In seinem Vortrag wird er verschiedene Atemwegserkrankungen und deren Risikogruppen darstellen und Wege der Behandlung aufweisen.

Den zweiten Vortragsteil werden die Fachleute der PhysioEningen, Veronika Bittner-Wysk, Ulrike Schubert und Kira Röhm, übernehmen. Sie sind mit der Therapie von Atemwegserkrankungen und verschiedenen Vorsorgeansätzen bestens vertraut und bauen, wegen des hohen Bedarfes, im Moment eine neue Gruppentherapie auf. Neben Chan Mi Gong wird es einen Kurs Meditation-Atmung-Entspannung als Ergänzung zur Einzeltherapie geben.

In ihren Ausführungen werden sie den ZuhörerInnen, klassische Möglichkeiten zur Verbesserung der Atmung und die physiotherapeutische Einzeltherapie vorstellen. Die Teilnehmer des Abends werden eingeladen, bei praktischen Übungsbeispielen, mitzumachen. Mit Alltagstipps vom Waldbaden über Atemübungen bis hin zu praktischen Dehnübungen – alles Elemente der Gruppentherapie – verspricht der Abend viel hilfreiche Informationen.

Einen Einblick in vorhandene Kursangebote, bei der die Anleitung zur Atmung eine wesentliche Rolle spielt, soll es dabei auch geben. Durch die regelmäßige Begleitung sollen Atmungstechniken zur Routine werden. Beispielsweise Yoga oder Waldgänge mit Pilzcoach Jenny Semmüller machen den Teilnehmer immer viel Spaß.

Das PHYSIOEningen Team will dem Publikum zeigen, dass die eigene Situation oft auf einfachen Wegen verbessert werden kann. Mit der richtigen Einstellung, Verbesserungen des Körpergefühls, Atemübungen und physiotherapeutischen und Bewegungsübungen konnten sie in ihrer Praxisbegleitung schon vielen Menschen helfen.

Todesfälle aufgrund von Krankheiten des Atmungssystems belegten 2023 den traurigen 3. Platz in der „Rangliste“ der Todesursachen in Deutschland. Insgesamt waren es bereits 72.502 Todesfälle -und diese Zahl steigt seit Jahren-, die auf Krankheiten des Atmungssystems zurückzuführen waren. Und auch in der Region nehmen aktuell beispielsweisel die Zahlen der Betroffenen mit Lungenentzündung durch den RSV Virus zu. Ernstzunehmende Fakten, die die Wichtigkeit des Themenabends unterstreichen.

Die Verantwortlichen des AK Gesunde Gemeinde sehen sich auf dem richtigen Weg. „Wir sind sehr froh über die Kooperation mit den Kreiskliniken. Durch die langjährige Zusammenarbeit wird diese immer stärker und hat auch für die Betroffenen, zum Beispiel bei Kopfweh oder Adipositas, zu neuen hilfreichen interdisziplinären Angeboten geführt.“ Das gemeinsame Engagement ist ein gutes Beispiel für einen direkten Nutzen der Menschen.

