Engpässe überwinden- Kostenloser Self-Check für Unternehmen

Mehr Wachstum und Gewinn durch Optimierung der Prozesse

In jedem Unternehmen gibt es einen Engpass, welcher das Wachstum bremst und mögliche Gewinne verhindert. Diesen zu identifizieren ist nicht immer ganz einfach. Oft braucht es einen Blick von außen, um Klarheit zu gewinnen. Alkyone bietet einen kostenlosen Self-Check für Unternehmen an, um mögliche Engpässe zu erkennen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Größe das jeweilige Unternehmen hat und in welcher Branche es tätig ist. Die Prozessoptimierung ist sinnvoll für alle Branchen und Unternehmensgrößen, die ihre Prozesse verbessern und dadurch das eigene Unternehmen zu mehr Wachstum und Erfolg führen möchten.

Wertvolle Erkenntnisse über das eigene Unternehmen gewinnen

Doch zuerst einmal braucht es eine intelligente Analyse. Um festzustellen, wo die Engpässe in den Unternehmen sitzen, hat Alkyone einen Selbsttest entwickelt, der ganz einfach durchgeführt werden kann. Die Experten von Alkyone werten den Test aus, identifizieren die Engpässe in den Unternehmen und zeigen erste Handlungsempfehlungen auf. Darauf aufbauend können dann die entsprechenden Seminare und auch Beratungsleistungen angeboten werden.

Um herauszufinden, wo die Schwachstellen im Unternehmen sitzen, braucht es eine tiefgreifende Analyse. Ein Unternehmen ist ein komplexes System mit vielen verschiedenen Bereichen und Zuständigkeiten. Der Alkyone Self-Check ist so aufgebaut, dass verschiedene Themenbereiche angesprochen werden, um somit ein umfassendes Bild von der gesamten Unternehmensstruktur zu erhalten. Ursachen für einen Engpass im physikalischen, politischen und psychologischen Bereich werden durch gezielte Fragen ermittelt. Dabei ist es sinnvoll, den Fragebogen von mehreren Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen ausfüllen zu lassen, damit ein möglichst objektives Bild entsteht.

Mit dem Self-Check zum richtigen TOC-Seminar

Alkyone bietet ein umfangreiches Kursprogramm zu der Theorie of Constraints (TOC), auch Engpasstheorie, an. Hierdurch sollen Mitarbeiter von Unternehmen im Erkennen und Beheben von Engpässen im Unternehmen geschult werden. Es geht um die Optimierung der Geschäftsprozesse und um mehr Effizienz auf allen Ebenen des Unternehmens.

Durch den kostenlosen Self-Check kann so für jedes Unternehmen das passendes Kursangebot ermittelt und zur Verfügung gestellt werden. So ist es möglich, für jeden Kunden ein speziell zugeschnittenes Angebot zu erstellen. Der Test ist unverbindlich und kostenlos und ist als erster Schritt zu einem besseren Prozessablauf im Unternehmen zu sehen. Denn oftmals ist es nur ein kleiner Schritt, der zu einer großen Veränderung führt und die Steine ins Rollen bringt, etwas zu bewegen und zu verändern.

Ganzheitliche Beratung nach der TOC-Methode

Alkyone bietet neben ihrem Seminar-Programm auch Beratungsleistungen rund um TOC an. Hier handelt es sich aber nicht um die klassische Unternehmensberatung, sondern die Alkyone verbindet diese mit der Theorie of Constraints (Engpasstheorie), die eine Gesamtheit der Denkprozesse und Methoden zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit beschreibt. Durch einen Engpass wird das gesamte System blockiert und kann nur verbessert werden, wenn das Gesamtsystem optimiert wird. Alkyone hat neben Beratung und Seminaren auch Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung parat. So können Unternehmen ihre Prozesse optimieren und zielgerichtete Lösungen finden.

Zu finden ist der kostenlose Selfcheck unter: https://toc-power.com/

Alkyone Consulting verbindet klassische Unternehmensberatung und Strategieentwicklung nach der Engpasstheorie (Theory of Constraints) mit systemischer Organisationsentwicklung in einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Die TOC-Methodik wird durch Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung, u.a. zur Produktionssteuerung, für Supply Chain Management und Projektmanagement (CCPM) unterstützt.

Wir analysieren produktionstechnische (physikalische), strategische (politische) und menschliche (psychologische) Begrenzungen, die Ihr bereits erfolgreiches Unternehmen daran hindern, nachhaltig erfolgreich zu sein. Zu diesem Zweck zielen wir auf eine nahtlose Synchronisation von Menschen, Prozessen und Lösungen zu einer übergreifenden Strategie im gesamten Unternehmen.

