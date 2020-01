“Englishman in Berlin” (Robert Metcalf) erreichte die Amazon-Charts

Singer/Songwriter-Projekt aus Berlin landete mit 2 Titeln auf Platz 1

Nein, beim Projektnamen “Englishman in Berlin” handelt es sich nicht um einen Tourneeabstecher des britischen Musikers “Sting” nach Berlin, der immer wieder mit seinem Song “Englishman in New York” assoziiert wird. Vielmehr geht es um das Singer/Songwriter-Projekt des in Berlin lebenden Engländers Robert Metcalf, der vielen auch als Kinderliedermacher bekannt sein dürfte, z.B. durch diverse TV-Auftritte. Kaum bekannt ist der breiten Öffentlichkeit jedoch, dass Robert Metcalf mit seinem “Erwachsenen-Musikprojekt” nicht nur nachdenkliche, aber auch eingängige Songs geschrieben hat, die ebenso hervorragende Reaktionen bei Hörern und Rezensenten hervorrufen.

Deutlich wird dies beispielsweise an zwei Top1 Platzierungen in den Amazon Charts: “Englishman in Berlin” landete im Dezember 2019 jeweils in den Top 10 und konnte sowohl den Titel “Only a song” (Kategorie Blues) als auch den Titel “Song of sixpence” (Kategorie Folk) als Platz 1 der Amazon Charts belegen.

Robert Metcalf sendet in seinen Songs teils klare Botschaften, die sicherlich mit zur medialen Beachtung des Song-Repertoires von “Englishman in Berlin” beitragen. In einer Rezension zum Song “Walking Backwards”, der sich durchaus politisch mit dem Thema des zunehmenden Populismus auf künstlerische Weise auseinandersetzt, schreibt das Musik-Portal “RatingsGameMusic”: “While Everybody Is Walking Backwards doesn”t feel like a completely depressing tune, it does make me want to watch CNN for the next couple of hours…” Die Song-Botschaft ist also angekommen und hat den Rezensenten nicht nur erreicht – sie hat ihn betroffen gemacht und zu einer Handlung angeregt. Mehr kann man als Künstler wohl kaum erreichen.

Dabei versteht sich das Projekt keinesfalls als rein politisches! Vielmehr stehen eingängige Melodien und verträumte Song-Atmosphären im Vordergrund, die sich am klassischen Singer/Songwriting à la “Randy Newman” oder “John Lennon” orientieren, “handgemacht umgesetzt mit echten Instrumenten und vorgetragen von der weichen und doch prägnanten Stimme von Robert Metcalf. Angenehme, gut ins Ohr gehende Musik zum Träumen, Sich-Inspirieren-Lassen oder schlicht einfach zum Nachdenken!

Durch die britische Herkunft des Bandleaders kann auch das Thema Brexit nicht ausbleiben und so verwundert es nicht, dass Robert Metcalf auch zu diesem europäischen Thema künftig seine Stimme erheben wird mit dem Slogan “We want the exit from Brexit”! Man darf also gespannt sein auf die nächsten Veröffentlichungen dieses Berliner Singer/Songwriter-Ensembles, das mal im Duo, Trio oder auch als Quartett auftritt. Wer jetzt neugierig geworden ist, findet bereits etliche Titel bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube und Co. Das filmisch kreativ umgesetzte Musikvideo zu “Walking Backwards” sollte man auf jeden Fall ansehen, wenn man sich für Songwriter-Musik interessiert und einem populistische Strömungen auch hierzulande ein leichtes Unbehagen bereiten.

Weitere Informationen unter nachstehenden Links:

Links:

https://www.englishman-in.berlin/home.html

Walking Backwards on Spotify:

https://open.spotify.com/track/5Ju1Yd5SaHKen6U0V2NIbe

Video Walking Backwards (engl. version):

https://www.youtube.com/watch?v=Kz_gnCew4VU

SongLink Tales Of Woe 1(EP):

https://album.link/i/1477350165

Rezension 1:

https://www.blackmutu.com/2020/01/englishman-in-berlin-releases-new.html

Rezension 2:

https://ratingsgamemusic.com/2019/12/25/englishman-in-berlin-tells-a-great-tale-in-walking-backwards/

