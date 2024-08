Enghouse-Webinar: Neue NTW-Version optimiert Cisco WebEx

Leipzig, 27. August 2024 – Mehr Benutzerfreundlichkeit für Agenten und Supervisor sowie eine optimierte Unterstützung für Cisco WebEx – das sind die Highlights der Kommunikationslösung NTW in der neuen Version 8.1. Informationen hierzu bietet ein Webinar, zu dem Enghouse am 10. September um 11.00 Uhr einlädt. Interessenten registrieren sich unter https://discover.enghouseinteractive.com/webinar_ntw-81_newrelease/

Die modular aufgebaute Softwarelösung NTW 8.1 bietet hocheffiziente Call-Center-Funktionen mit intelligentem Routing, Helpdesk- und Vermittlungsplatzkonsolen, entsprechenden Kundenservice, CRM-Integration sowie Aufzeichnungsfunktionen.

Zu den Highlights der jetzt neu aufgelegten Version 8.1 zählen:

– WebEx-Anwesenheit und Routing. Die Genauigkeit der WebEx-Präsenz des Agenten, die in der Call-Center-Routing-Engine von NTW verwendet werden, wurde erhöht. Damit wird vermieden, dass Anrufe in der Warteschlange an Agenten weitergeleitet werden, die sich in einem WebEx-Gespräch befinden. Dies erhöht die Effizienz des Call Centers in Systemen mit hohem Anrufaufkommen.

– SetCLIP für ausgehend Anrufe. Mit der SetCLIP-Funktion kann ein Mitarbeitet eine Servicenummer für ausgehende Anrufe auswählen. Die Auswahl erfolgt über eine Dropdown-Liste, die so konfiguriert werden kann, dass sie alle Warteschlangen sowie die Warteschlange, für die der Mitarbeiter angemeldet ist und/oder seine persönliche Nummer enthält. Wenn Anrufe zurückgegeben werden, werden sie an diese Servicenummer weitergeleitet.

– Schnellwahl. Ein Schnellwahl-Widget auf der rechten Seite der Client-Benutzeroberfläche zeigt die verfügbaren Warteschlangen an. Jeder Warteschlangenname verfügt über eine Anzeige, die den Status dieser Warteschlange anzeigt:

Das Webinar zur neuen NTW-Version 8.1 findet am 10. September 2024 um 11.00 Uhr statt. Registrierung unter:

https://discover.enghouseinteractive.com/webinar_ntw-81_newrelease/



Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Bildquelle: Enghouse Interactive