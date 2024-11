Enghouse erweitert Partnerschaft mit BusinessCom

Leipzig, 27. November 2024 – Enghouse Interactive unterhält weltweit viele strategische und technologische Partnerschaften, mit deren Hilfe die eigenen Contact-Center-Angebote permanent optimiert werden können. Jetzt verstärkt der Kommunikationsspezialist die Partnerschaft mit der niederländischen BusinessCom BV und erweitert so das Portfolio der Enghouse-Lösungen für ihre Geschäftspartner.

BusinessCom B.V. ist ein Distributor von ITK-Hardware und -Dienstleistungen sowohl in der Cloud als auch On-Prem. Das Unternehmen liefert ausschließlich an Reseller in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Skandinavien und den baltischen Staaten. Von den beiden Standorten Veghel (Niederlande) und Merchtem (Belgien) aus betreut BusinessCom rund 1.800 Reseller.

Unter dem Markennamen „My-Connect“ bietet BusinessCom seine Cloud- und Abonnementdienste an. Mit vorteilhaften Kombinationsmöglichkeiten:

– Breite Palette von Wholesale-Cloud-Services für Telefonie, Unified Communications (UC), Networking und Cybersecurity,

– SIP Trunking und Verbindungen,

– Zusätzliche Hardware wie Networking-Equipment und Endpunkte,

– Kurze Kommunikationswege, Expertise und Support (technisch und kommerziell), die BusinessCom seit Jahren auszeichnen.

Enghouse bietet eine breite Palette von CX-Lösungen für den Einsatz in der Cloud, On-Prem oder auf einer hybriden Plattform. Darunter „EnghouseAI“, das die Produktivität der Agenten erhöht und so den Kundennutzen optimiert, hochskalierbare Omnichannel-Contact-Center mit Sprachanalyse in Echtzeit, Videokonferenz-Systeme, Vermittlungsplätze im Cisco-Umfeld bis hin zu Qualitätsmanagement-Lösungen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit BusinessCom neu zu beleben“, sagt Berkan Denkci, Vice President Sales von Enghouse Interactive. „Wir hoffen, unsere Beziehung ausbauen zu können.“ Der erste Schritt, so Denkci, sei die Teilnahme von Enghouse als Sponsor an dem My-Connect-Partner-Event im niederländischen Oss gewesen, der am 07. November 2024 stattgefunden hat.

„Wir sind bereits Distributor von Altitude, einer der vielen Marken von Enghouse“, sagt Pieter van Eldonk, CEO von BusinessCom. „Jetzt freuen wir uns darauf, nicht nur Altitude wieder ins Rampenlicht zu rücken, sondern auch unseren Partnern weitere Enghouse-Lösungen zu vermitteln. Die Anwesenheit von Enghouse auf dem My-Connect-Partner-Event war daher eine großartige Gelegenheit, den Kontakt zu unserer Händlerbasis wiederherzustellen.“

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

