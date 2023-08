Energieversorgung flexibel an die Bedürfnisse anpassen

Die modularen Erweiterungsbatterien von BLUETTI

Stuhr – 9. August 2023 – Unterwegs zu sein mit einer Solar Powerstation ist eine gute Voraussetzung, umweltfreundlich Strom zu erzeugen und nicht auf Komfort verzichten zu müssen. Zuhause erhöht die Solar Powerstation die Autarkie vom Netzanbieter und bietet gleichzeitig Sicherheit bei Stromausfällen. Für die Erweiterung der Solar Powerstation bietet BLUETTI unterschiedliche Batterien an, die eine flexible und bedarfsgerechte Anpassung der Leistung an die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen ermöglichen.

Camping mit der Familie

So lange man alleine unterwegs ist, ist man mit einer AC60 und ihrer Kapazität von 403Wh schon gut gerüstet. Anders sieht das aus, wenn man sich z. B. mit Freunden oder der Familie auf ein Abenteuer im Freien einlässt. Dann wollen gleich mehrere Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Lampen mit Strom versorgt werden. Mit der B80 mit 806Wh bietet BLUETTI dafür die optimale Erweiterung. Und wem das noch nicht reicht, der kann mit einer weiteren B80 das Komplettsystem auf knapp über 2.000Wh erweitern. Genug Energie, um an den Abenden am Lagerfeuer, auch mal eine passenden Film mit einem mobilen Beamer an die Zeltwand zu werfen. Denn in Kombination mit den passenden Solarpanelen können Powerstation und Erweiterungsbatterie tagsüber wieder aufgeladen werden.

Wer das Reisen mit dem Wohnmobil bevorzugt, möchte oft mehr Komfort und in der Regel auch einen höheren Strombedarf. Hier ist die BLUETTI B230-Batterie die ideale Ergänzung zum AC200MAX Solargenerator. Ergänzt um zwei B230-Batterien verfügt das System über eine Kapazität von 6.144Wh. Damit steht dem Barbecue mit Elektrogrill ebenso nichts im Wege, wie dem anschließenden Espresso mit dem elektrischen Espresso-Kocher. Und für den Kühlschrank, der die Getränke kalt hält, ist auch noch genug Kapazität vorhanden.

Grüner Strom für mehr Autarkie – Reservestrom für längere Stromausfälle

Wer eine Powerstation im Haus und Solarpanelen auf dem Dach hat, hat schon einmal die Grundvoraussetzungen geschaffen, ein gewisses Maß an Autarkie mit Hilfe erneuerbarer Energie sicherzustellen. Wenn aber der Bedarf steigt oder der Wunsch da ist, auch bei einem längeren Stromausfall alle wichtigen Geräte sicher weiter nutzen zu können, stößt man schnell an Grenzen. Der Austausch des Systems ist in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich. Eine Erweiterung wäre es schon, wenn es die Möglichkeit dazu gäbe. BLUETTI bietet auch hier die passenden, flexiblen Lösungen.

Der modulare Solargenerator AC300 kann beispielsweise mit vier B300- oder B300S-Batterien erweitert werden und erreicht so eine Höchstleistung von 12.288Wh. Noch mehr Kapazität bietet die Kombination einer AC500 Solar Powerstation mit vier B300- oder sechs B300S-Batterien. Hier kommt man auf beeindruckende 18.432Wh. Damit lässt sich ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von drei Kilowattstunden täglich, fast eine Woche lang versorgen.

Noch flexibler dank eigener Ausgänge

Die Erweiterungsbatterien von BLUETTI sind nicht nur die perfekte Ergänzung und Erweiterung für BLUETTIs Solar Powerstations, sondern können auch als vollständige Powerbank unabhängig von ihnen genutzt werden. Ausgestattet mit einer Power-Taste, mehreren Eingängen und Ausgängen lassen sich Geräte direkt über drei Ausgänge, einen 100-W-USB-C-Anschluss, einen 18-W-USB-A-Anschluss und einen 12V/10A-Anschluss nutzen. Auch ein direktes Aufladen der Erweiterungsbatterien ist möglich. Dies kann über Solarmodule, den AC-Adapter, Steckdosen im Auto oder sogar über Blei-Säure-Batterien erfolgen.

Zuverlässige LiFePO4-Batteriezellen: Sichere und langlebige Energie

BLUETTI Erweiterungsbatterien verwenden sichere und zuverlässige LiFePO4-Batteriezellen für eine beeindruckende Lebensdauer von 3.000 bis 3.500 Zyklen bis 80 %, was etwa 10 Jahren täglicher Nutzung bei einer Entladung pro Tag entspricht. Darüber hinaus verfügen diese Batterien über ein proprietäres Batteriemanagementsystem (BMS), das sie vor Überladung, Kurzschlüssen und anderen potenziellen Sicherheitsrisiken schützt.

