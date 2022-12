Energiespender gesucht

ipanema2c realisiert Kampagne für Aktionsbündnis Wuppertal

Zum Jahresende startet in Wuppertal eine viel beachtete Kampagne von Caritas, Diakonie und Gemeinschaftsstiftung, die sich dafür als Aktionsbündnis Wuppertal zusammengeschlossen haben. Gemeinsam laden sie alle, die auf die eigene Energiepreispauschale nicht angewiesen sind, dazu ein, den Betrag, einen Teil davon oder auch gerne mehr zu spenden. „Die Energiepreispauschale steht jedem erwerbstätigen Bürger zu – unabhängig vom finanziellen Bedarf.“ Hier setzt die Idee an, erklären die Vertreter des Aktionsbündnisses, Dr. Sabine Federmann, Dr. Wolfgang Kues und Gunther Wölfges: „Alle Wuppertaler:innen, die die steigenden Energiekosten gut aus eigener Kraft tragen können, können ihre Energiepreispauschale an genau die Mitbürger:innen weitergeben, für die die hohen Kosten eine echte Herausforderung darstellen.“ Das Aktionsbündnis hofft, viele Menschen mit dem Spendenaufruf zu erreichen. Denn die ganz kalte Zeit kommt in diesem Winter erst noch.

Umgesetzt wird die Printkampagne von der Wuppertaler Markenagentur ipanema2c brand communication, die eine aufmerksamkeitsstarke Visualisierung in Briefform entwickelt hat. Wuppertaler Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft, Sport und Kultur werden zu Botschaftern, die deutlich machen, dass die Bürger:innen Wuppertals in herausfordernden Zeiten aufeinander zählen können. ipanema2c-Geschäftsführer Olaf Bruno Pahl erklärt: „Es geht um Authentizität, Gemeinschaft und Zusammenhalt – Werte, die in unserer Stadt vielleicht sogar mehr als anderswo gelebt werden – und die in diesen Zeiten deutschlandweit an Bedeutung gewinnen.“ Kampagneninfos ab sofort auf ipanema2c.de

Wer die solidarische Aktion unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort „Energiespende“ über eines dieser drei Spendenkonten tun:

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Stadtsparkasse Wuppertal | IBAN DE15 3305 0000 0000 9188 88 | BIC WUPSDE33XXX

Diakonisches Werk Wuppertal

Stadtsparkasse Wuppertal | IBAN DE31 3305 0000 0000 5589 24 | BIC WUPSDE33XXX

Gemeinschaftsstiftung für Wuppertal

Stadtsparkasse Wuppertal | IBAN DE75 3305 0000 0000 1608 20 | BIC WUPSDE33XXX

Die Vorbereitungen für die Verteilung der Spenden laufen bereits. Caritas, Diakonie und die Gemeinschaftsstiftung Wuppertal bringen sich hierbei mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung gleichwertig ein.

