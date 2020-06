Energiesparend, ergonomisch, effizient: der Philips 272B1G für produktives, umweltschonendes Arbeiten

Amsterdam, 18. Juni 2020 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, präsentiert mit dem Philips 272B1G sein neuestes umweltschonendes Modell für komfortables, produktives Arbeiten. Der 68,6 cm (27″) große Full-HD-LCD-Monitor ist eine Weiterentwicklung des im vergangenen Jahr vorgestellten grünen Displays Philips 241B7QGJ und bietet umweltbewussten Profi-Nutzern zahlreiche leistungsstarke Features für energiesparendes, ergonomisches und effizientes Arbeiten, wie zum Beispiel IPS-Technologie, LowBlue-Modus und SmartErgoBase.

Der Philips 272B1G ist mit dem Energy Star 8.0 zertifiziert und empfiehlt sich besonders für umweltbewusste Profi-Nutzer, die mit stromsparenden, leistungsstarken Tools nach den neuesten Energieeffizienzstandards arbeiten möchten. Aber auch sonst wurde bei der Entwicklung dieses Displays auf maximale Umweltverträglichkeit geachtet. So entspricht er den RoHS-Standards1 und ist völlig frei von Substanzen wie Blei, Quecksilber und PVC/BFR. Darüber hinaus sind alle Kunststoffbauteile, alle metallischen Gehäuseteile sowie sämtliche Verpackungsmaterialien zu 100 % recycelbar.

Grün ist die neue Art

Was die Energieeffizienz und die CO2-Bilanz anbelangt, ist der Philips 272B1G mit Energieklasse A++ State of the Art:

Der integrierte PowerSensor erkennt zum Beispiel über harmlose Infrarotstrahlen, ob sich jemand vor dem Bildschirm befindet oder nicht und passt entsprechend automatisch die Bildschirmhelligkeit an. Allein dadurch lassen sich schon die Energiekosten um bis zu 70 Prozent senken. Darüber hinaus ist der Monitor mit der LightSensor-Technologie ausgestattet, die die Bildhelligkeit an die Lichtverhältnisse im Raum anpasst. Hinzu kommt, dass die neue LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie für eine optimale Helligkeit und Farbtreue deutlich weniger Power benötigt. Und wer sich für längere Zeit vom Bildschirm entfernt, kann das Modell über den an der Monitorrückseite befindlichen Zero Power Switch komplett vom Netzstrom trennen und den Stromverbrauch so auf 0 Watt reduzieren.

Perfekter Mix aus Nachhaltigkeit und hoher Leistung

Der Philips 272B1G repräsentiert mit seinem energieeffizienten Design eine neue Generation hochmoderner, produktiver Tools für die modernen, umweltbewussten Profi-Nutzer von heute.

Sein Full-HD-IPS-Panel (1920 x 1080) bietet eine herausragende Bildqualität mit konstanter Helligkeit und lebendigen, hochpräzisen, farbgetreuen Darstellungen aus nahezu jedem Blickwinkel heraus. Selbst Videos sind dank Adaptive-Sync ein Genuss.

Und damit auch lange Sitzungen vor dem Rechner nicht zu vorzeitigen Ermüdungserscheinungen führen, verfügt der Philips 272B1G über eine Reihe wichtiger ergonomischer Funktionen. LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie schonen zum Beispiel die Augen, während die individuell einstellbare SmartErgoBase eine optimale Körperhaltung vor dem Bildschirm ermöglicht.

Mit diesem Monitor steht professionellen Anwendern ein robustes, effizientes und leistungsstarkes Display für den modernen Arbeitsalltag zur Verfügung, das auch hinsichtlich Nachhaltigkeit zu punkten weiß.

Der Philips 272B1G ist ab Juni 2020 zu einem Preis von 229,00 EUR / 249,00 CHF (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors

1 RoHS steht für Restriction of Hazardous Substances (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) und hat Auswirkungen auf die gesamte Elektronikindustrie und viele Elektroprodukte.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

