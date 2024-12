Energiepolitischer Sprecher des hessischen Landtags Rene Rock (FDP) bei Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions

Ein Rundgang durch die hochmoderne Produktion bot Gelegenheit zum Austausch über die innovativen Technologien und Produkte des Unternehmens sowie über das umfangreiche Ausbildungs-angebot. Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions – ein Mitglied der globalen Busch Group – wurde 1890 gegründet und ist heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt am Standort in Asslar mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist ein bedeutender Arbeitgeber in Mittelhessen.

Im Rahmen seiner Funktion als energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion lag für Rene Rock und dessen Team der Fokus der Gespräche auf dem Thema Wasserstoff. Vakuum wird für viele innovative, umweltfreundliche Technologien benötigt. Die Busch Group bietet für Zukunftstechnologien wie Wasserstofferzeugung (Elektrolyse) und Wasserstoffnutzung (Brennstoffzellen) umfassende Lösungen an.

Brennstoffzellen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt: Sie treiben Elektromotoren in Autos, Bussen und Lastwagen an. Auch auf großen Schiffen liefern sie die notwendige elektrische Energie. In Krankenhäusern, Flughäfen und Rechenzentren sorgen sie im Falle eines Stromausfalls für eine kontinuierliche Stromversorgung. Darüber hinaus können sie in Gebäuden und Industrieanlagen als alternative Energiequelle genutzt werden.

Elektrolyseanlagen spalten Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, während Brennstoffzellen Wasserstoff in elektrische Energie umwandeln. Wenn der bei der Elektrolyse eingesetzte Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt, wird sauberer Wasserstoff hergestellt. Brennstoffzellen gelten als nachhaltig und umweltfreundlich, da ihre einzige Emission Wasserdampf ist. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen, die CO und andere Schadstoffe freisetzen, tragen Brennstoffzellen sowie Elektrolyseanlagen nicht zur Luftverschmutzung oder zum Treibhauseffekt bei.

Pfeiffer und Busch bieten innovative Produkte an, die einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Technologien leisten. Fortschrittliche Dichtheitsprüfverfahren und hochmoderne Wasserstoff-Rezirkulationsgebläse sind solche Lösungen, die sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz von Brennstoffzellen sowie Elektrolyseanlagen deutlich verbessern.

Während des Rundgangs konnten die Besucher auch mehr über die Standorterweiterung „Future Factory Asslar“ erfahren. Sie wird die Produktions- und Logistikkapazitäten bedeutend erhöhen. Kernstück ist das 8.000 Quadratmeter umfassende Logistikzentrum mit einem integrierten, vollautomatischen Lager. Zudem werden über 1.000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche sowie eine Serviceumgebung geschaffen, in der alle Servicebereiche zentral zusammenarbeiten. Parallel dazu wird ein Teil des Bestandsgebäudes modernisiert.

