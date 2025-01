Energiekonzepte Deutschland GmbH: Energiemodell EKD365+

Ganzheitliche Energiekonzepte sind der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, CO-Emissionen zu senken und den steigenden Energiebedarf mit erneuerbaren Quellen zu decken, wird klar: Einzelne Lösungen reichen nicht mehr aus. Um echte Autarkie und Effizienz zu erreichen, müssen alle Sektoren – von Haushalten bis zur Industrie – intelligent vernetzt werden. Genau hier setzt Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) mit ihrem Ganzjahresenergiesystem EKD365+ an.

Was ist EKD365+ und warum ist es relevant für Hausbesitzer?

Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD), unter der Führung von CEO Timo Sillober, setzt auf ganzheitliche Energielösungen, die weit über die übliche Nutzung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) hinausgehen. Auf die Frage, was EKD365+ so besonders macht, beschreibt Timo Sillober die Vernetzung effizienter Solarmodule und einem intelligenten Energiemanagement, das eine maximale Energieausbeute und Kosteneinsparungen ermöglicht. Damit verfolgt EKD erfolgreich das Ziel, ein Ganzjahreskonzept zu schaffen, das die Abhängigkeit von saisonalen Energieerträgen minimiert und den Eigenverbrauch optimiert. „Dies ist ein entscheidender Vorteil in Zeiten stark schwankender Strompreise und sich verändernder Marktbedingungen“, so Sillober.

Technologie auf höchstem Niveau: Was zeichnet die Hardware von EKD aus?

EKD hat sich bewusst entschieden, eigene, smart aufeinander abgestimmte Hardware zu entwickeln. Dies betrifft sowohl die PV-Module als auch den Stromspeicher, der unter dem Namen Ampere.StoragePro vermarktet wird. Diese Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit Ampere und seit neuestem auch dem Designstudio F. A. Porsche ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit und eine außergewöhnliche Leistung, da alle Komponenten des Ganzjahresenergiesystems perfekt aufeinander abgestimmt sind. Besonders hervorzuheben ist die Langlebigkeit der Hardware, die eine Lebensdauer von über 20 Jahre garantiert. EKD setzt hier Maßstäbe im Markt, da nur wenige Anbieter derart lange Garantien und eine so hohe Speicherkapazität bieten. Dies zeigt sich besonders bei den Batteriespeichern, die mit bis zu 10 Jahren eine 100-prozentige Kapazitätsgarantie und einer beeindruckenden Ladezyklenzahl von bis zu 12.000 Ladungspunkten garantieren.

Wie unterstützt EKD Hausbesitzer individuell?

EKD unterscheidet sich von vielen Wettbewerbern dadurch, dass sie nicht nur ein Online-Angebot bereitstellt, sondern jede Installation mit einem Vor-Ort-Termin begleitet. Dabei wird das Haus des Kunden genau beachtet und individuelle Lösungen für Dächer mit besonderen Anforderungen, wie z. B. Aufdachdämmung, gefunden. Diese physische Beratung stellt sicher, dass jedes Haus spezifisch verarbeitet wird und die PV-Anlage optimal installiert werden kann. Zudem berücksichtigt EKD zukünftige Entwicklungen, wie die mögliche Anschaffung von Elektroautos oder Wärmepumpen, sodass die Anlage auch in 20 Jahren noch zukunftssicher ist. EKD erkennt damit die individuellen Bedürfnisse und Wünsche, und plant sowie agiert entsprechend.

Welche finanziellen Vorteile bietet EKD365+?

Langfristig gesehen verspricht EKD365+ deutliche finanzielle Vorteile. Durch die Eigenverbrauchsoptimierung und die Integration in den Strommarkt lässt sich die Amortisationszeit auf acht bis neun Jahre verkürzen, was deutlich unter den üblichen 15-20 Jahren bei herkömmlichen Systemen liegt. Timo Sillober erklärt, dass sich ein weiterer Vorteil durch die Nutzung von Zeiten ergibt, in denen der Strompreis sehr niedrig oder sogar negativ ist. So kann der Stromspeicher Amere.StoragePro in diesen Phasen günstig geladen werden, was zu einer weiteren Reduzierung der Energiekosten führt.

Wie setzt sich EKD365+ von anderen Marktangeboten ab?

EKD setzt in mehreren Bereichen neue Standards. Zum einen ist es die Hardware, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch besonders langlebig ist. Die Kombination aus einer hohen Entladeleistung und einer schnellen Aufladung in den niedrigpreisigen Zeiten ist ein weiterer Vorteil, den herkömmliche Speicher nicht bieten. Zum anderen ist es das kontinuierlich weiterentwickelte Energiemanagementsystem, das stets an die neuesten Marktbedingungen angepasst wird, beispielsweise mit dem dynamischen preisbasiertem Laden. Dabei belädt sich der Stromspeicher automatisch mit Strom, wenn dieser besonders günstig am Strommarkt ist, damit man diesen genau dann nutzen kann, wenn man ihn benötigt. Hier zeigt sich der große Vorteil eines Systems, das mit den Anforderungen des Energiemarktes „mitwächst“ und neue Funktionalitäten wie Stunden- und Viertelstundentarife sowie variable Netzentgelte integriert.

Was bringt die Zukunft für EKD und die Energiewelt?

Die Zukunft sieht für die EKD vielversprechend aus. Mit neuen Produkten wie dem Ampere.StoragePro, der in Zusammenarbeit mit dem Designstudio F. A. Porsche entwickelt wurde, setzt EKD auch im Design neue Maßstäbe. „Dieser Speicher ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend, was ihn sogar wohnzimmertauglich macht“, so Sillober. Gleichzeitig arbeitet EKD weiter an der Integration neuer Verbraucher, wie Wärmepumpen und Heizstäbe, in das Energiemanagementsystem. Dies ermöglicht Hausbesitzern eine noch höhere Flexibilität und Effizienz bei der Nutzung ihrer Energie.

Fazit: Revolution oder Hype?

EKD365+ zeigt eindrucksvoll, dass Energiekonzepte Deutschland GmbH mehr als nur ein weiterer Anbieter im PV-Markt ist. Timo Sillober ist überzeugt, dass mit ihrer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Lösung EKD eine smarte, nachhaltige und wirtschaftlich vorteilhafte Möglichkeit darstellt, die Energiewende aktiv mitzugestalten. Doch wie bei jedem hochkomplexen System bleibt die Frage: Ist EKD in der Lage, langfristig die Versprechen einzulösen und auf dem Markt zu bestehen, wo Konkurrenz und technologische Entwicklung rasant fortschreiten? Die nächsten Jahre werden zeigen, ob EKD das Vertrauen, das sie in ihre Produkte setzen, auch in vollem Umfang rechtfertigen kann. Klar ist jedoch: Für anspruchsvolle Hausbesitzer, die nach einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Energieversorgung suchen, bietet EKD365+ eine vielversprechende Option.

Mit über 35.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.

Dank der einzigartigen Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.

Mit dem innovativen Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kunden ein konkurrenzloses Mehr an Energie, Autarkie und Sicherheit. Ohne Kompromisse, ohne Einschränkungen.

