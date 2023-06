Energiekonzept der Zukunft: hymate auf der EM-Power Europe

Autarke Energieversorgung auf Basis von Sonnenenergie und Wasserstoff

München, 6. Juni 2023

100% Emissionsfrei, unkompliziert und rentabel – so lautet das neue Energiekonzept von hymate für Gebäude. Das Energiesystem der Zukunft basiert auf regenerativen Energiequellen und Wasserstoff – und senkt dank intelligenter Softwarelösungen die Investitionskosten um 40% verglichen zu herkömmlichen Systemen.

Schon heute bietet hymate die Simulation und Konfiguration von wasserstoffbasierten Energiesystemen für eine bis zu 100% autarke Energieversorgung von Gebäuden.

Wie die Umsetzung aussieht, zeigt hymate auf dem Messestand der EM-Power Europe (14.-16.6. Messe München) auf Stand 151i/Halle B5 – in drei zusammenhängenden Exponaten:

-hym.OS – hymates Energiemanagementsystem für einen intelligenten Betrieb des hym.Systems. hymate hat einen am Markt einzigartigen Steuerungsalgorithmus entwickelt, der Ertragsprognosen auf Basis von Wetterdaten und KI-gestützte Verbrauchsprognosen verwendet. Dadurch ermöglicht er eine gleichmäßigere Auslastung der Komponenten und reduziert ihre benötigten Spitzenleistungen so weit, dass die Investitionskosten um bis zu 40% sinken.

-hymate Simulations-/Optimierungssoftware – hymates interne Software zur realistischen Simulation sowie der optimalen Konfiguration des hym.Systems (basierend auf hym.OS) für individuelle Gebäude. Die auf physikalischen Komponentenmodellen und realen Wetterdaten basierenden Simulationen ermöglichen bei minimalem Aufwand eine beispiellose Präzision und Transparenz.

-hym.Konfigurator – Ein web-basierter Konfigurator zur interaktiven Einstellung eines hym.Systems (basierend auf hym.OS) für individuelle Gebäude.

Keine Zukunftsmusik – Das Energiesystem der Zukunft ist jederzeit zuverlässig und langfristig erschwinglich dank Wasserstoff.

Neugierig? Dann besuchen Sie hymate auf der EM-Power am Stand 151i / Halle B5 – dort stehen Samuel Muhr, CEO von hymate, und sein Team für Fragen bereit. Gerne können Sie auch einen Termin vereinbaren unter info@hymate.com. Das hymate Team freut sich auf Sie!

hymate GmbH, Nymphenburger Straße 179, 80634 München

www.hymate.com

Wir bei hymate verfolgen die Vision, die effizienteste und kostengünstigste saisonale Energiespeicherung zu etablieren und damit einen Beitrag zu einem langfristig stabilen Energiesystem zu leisten – Gebäude für Gebäude, Schritt für Schritt. www.hymate.com

