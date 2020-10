Energieeffiziente Gebäudeplanung

Location: Akademie der Ingenieure

Street: Gerhard-Koch-Str. 2

City: 73760 – Ostfildern (Germany)

Start: 15.04.2021 09:00 Uhr

End: 26.06.2021 16:00 Uhr

Entry: 2691.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Nach diesem Basis-Lehrgang sind Sie berechtigt, Energieausweise für Wohngebäude nach § 21 EnEV auszustellen, da Sie bauphysikalische als auch anlagentechnische Anforderungen an eine effiziente Gebäudeplanung erlernt haben.

Inhalte:

– EinfĂĽhrung in den Lehrgang, Energieeffiziente Planung in Neu- und Altbau, EnEV

– Nutzenergiebedarf fĂĽr Heizwärme und KĂĽhlkälte nach DIN V 18599-2; sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2

– Grundlagen zu WärmebrĂĽcken und Gebäudedichtheit

– Grundlagen der anlagentechnischen Bilanzierung nach DIN V 18599

– Anlagentechnik: Heizung, Trinkwarmwasser und LĂĽftung

– Modellierung der Anlagentechnik in einer Berechnungssoftware; Solaranlagen zur elektrischen und thermischen Energieerzeugung

– Kontrollierte LĂĽftung im Wohnungsbau: Neubau, Sanierung und Erstellung von LĂĽftungskonzepten

– Workshop: Erstellung eines Energieausweises fĂĽr Wohngebäude Teil 1 + Teil 2

In 72 Unterrichtseinheiten verknüpfen Sie theoretische Inhalte mit praktischen Übungen gefolgt von einem Workshop zur Erstellung eines Energieausweises für Wohngebäude.

Wir freuen uns auf Energieberater, Architekten und Ingenieure.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. FĂĽr diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch fĂĽr andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten ĂĽber langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfĂĽgen, sind alle BildungsmaĂźnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-StraĂźe 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-StraĂźe 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de