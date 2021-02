Energieberatung Wohngebäude

Location: Akademie der Ingenieure

Street: Gerhard-Koch-Str. 2

City: 73760 – Ostfildern (Germany)

Start: 02.07.2021 02:00 Uhr

End: 08.10.2021 02:00 Uhr

Entry: 1794.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Nach diesem Lehrgangs-Modul sind Sie befähigt freie Energieberatungen als auch Energieberatungen nach den Kriterien des fördermittelgebenden BAFA durchzuführen und können Energieausweise für Bestandsgebäude erstellen.

Inhalte:

Einführung in das Thema Energieberatung, Bericht eines Energieberaters

Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen

Bauen im Bestand – ingenieurmäßige Bilanzierung und Innendämmung

Beleuchtung und Strom sparen im Haushalt

Rechtliche Fragen der Energieberatung

Gebäudetypologie in der Energieberatung

Projekt-Workshop: Bearbeitung individueller Projekte in Gruppenarbeit

Abschluss-Workshop: Individuelle Projektarbeit, Präsentation der Ergebnisse, Prüfung

Erstellung einer Hausarbeit

Zielgruppe

Wir freuen uns auf Energieberater, Architekten und Ingenieure.

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. Für diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch für andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten über langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfügen, sind alle Bildungsmaßnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-Straße 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de