Energetische Sanierung leicht gemacht: Bussemas & Pollmeier bietet DIE Lösungen für Hauskäufer

Sanierungsbedürftiges Haus gekauft? Kein Problem!

Mit dem Kauf eines Hauses geht oft eine Liste von Sanierungsmaßnahmen einher, insbesondere wenn es um die energetische Sanierung geht. In diesem Bereich ist eine fachkundige Beratung unerlässlich, um die besten Lösungen für ein energieeffizientes Zuhause zu finden. Bussemas & Pollmeier, ein darauf spezialisiertes Unternehmen im Bereich der energetischen Sanierung, bietet nun eine umfassende Dienstleistungspalette an, die Hauskäufern eine stressfreie Sanierung ermöglicht.

Die Fachberatung von Bussemas & Pollmeier ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Sanierung. Durch jahrelange Erfahrung und Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Energieeffizienz können die Experten von Bussemas & Pollmeier maßgeschneiderte Lösungen für jedes Haus bieten. Von der Dämmung bis zur Installation modernster Photovoltaiktechnik – das Unternehmen hat das Know-how, um jedes Projekt erfolgreich abzuschließen.

Ein weiterer Vorteil für Kunden ist die Möglichkeit, Beratungstermine online zu buchen. Diese einfache und effiziente Methode ermöglicht es Hausbesitzern, schnell und bequem einen Termin mit einem Experten von Bussemas & Pollmeier zu vereinbaren, um ihre Sanierungspläne zu besprechen.

Zusätzlich verfügt Bussemas & Pollmeier über einen eigenen Showroom , in dem Kunden eine Vielzahl von Produkten und Materialien für ihre Sanierungsprojekte sehen und auswählen können. Dies ermöglicht es Hausbesitzern, sich einen umfassenden Eindruck von den verschiedenen Optionen zu verschaffen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Durch eine all-inclusive Leistungen möchte das Unternehmen Bussemas & Pollmeier ihren Kunden den Prozess der energetischen Sanierung so einfach und stressfrei wie möglich gestalten. Das Team steht bereit, um Hausbesitzer durch den gesamten Sanierungsprozess zu begleiten und sicherzustellen, dass ihre Häuser effizient und komfortabel sind.

Für weitere Informationen und um einen Beratungstermin zu buchen, besuchen Sie bitte die Website von Bussemas & Pollmeier unter BERATUNG

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

