Endspurt: Die wichtigsten Informationen zur KiCon 2021

Die deutschsprachige KiCad-Konferenz bietet den Deep-Dive in die Open-Source-Software

Endspurt: Die wichtigsten Informationen zur Kicon

Es sind keine drei Wochen mehr, bis die KiCon 2021 am 8. Oktober endlich Ihre Türen öffnet. Deswegen will euch die nerd_force1 schnell auf den neuesten Stand bringen: Heute geht es unter anderem um Sponsoren der deutschsprachigen Kicad-Konferenz, kostenlose Tickets und einen groben Zeitplan.

Spart euch den Eintritt: Die Sponsoren-Tickets sind da!

Das Organisationsteam der KiCon hat euch für 2021 ein großes Ticket-Paket geschnürt, da ist für jeden etwas dabei. Unser vermutlich letzter Neuzugang ist das Sponsoren-Ticket, das euch den kostenlosen Eintritt zur KiCon garantiert. Wenn ihr euch für diese Variante entscheidet, bekommt ihr dieselben Leistungen auf der KiCon wie beim Student-, Regular- und Supporter-Ticket, ihr willigt lediglich ein, dass sich unser Sponsor bei euch melden darf. Etwa mit aktuellen Stellenangeboten.

KiCad-Entwickler aufgepasst: Das ist euer Ticket zur Kicon 2021

Neben den Sponsoren-Tickets bieten wir euch mehrere Möglichkeiten, Teil der Kicon 2021 zu werden. Hier bekommt ihr den Überblick:

Studenten Ticket: Du bist Student und willst dir die KiCon nicht entgehen lassen? Für dich haben wir das Studententicket erfunden: Es kostet weniger als das Standard Ticket, damit hast du noch genug Kohle übrig, um dir später ein Bierchen zu gönnen. 😉 Für 20 Euro bieten wir dir auf der KiCon das volle Programm.

Regular Ticket: Für 39 Euro bekommst du das Ticket ins KiCon-Paradise (2 Tickets kosten 78 Euro :-)). Damit erhältst du das volle Programm für jeden Kicad-Fan: Zugang zur Konferenz im Gathertown, eine große Auswahl an Experten samt ihrer Vorträge und natürlich viele Gleichgesinnte, mit denen ihr euch auch vernetzen und austauschen könnt.

Supporter Ticket: Du bist ein Fan der Kicon und möchtest das zeigen? Dann schnapp dir ein Supporter-Ticket für 150 Euro! Mit dem Kauf steigst du in die Riege der verdienten Supporter auf und du kannst dir unserer tiefen und echten Dankbarkeit sicher sein.

Die Sponsoren: Ohne euch wäre die KiCon nicht möglich

Ohne unsere Sponsoren wäre die KiCon in dieser Form nicht möglich. In diesem Jahr bedanken wir uns bei:

Volkswagen Infotainment Unser Hauptsponsor vernetzt die Mobilität der Zukunft. Im Ruhrgebiet ist die Tochter des Volkswagen Konzerns verantwortlich für die digitalen Hilfsmittel, die uns allen Verkehr vereinfachen.

O”Reilly O”Reilly-Bücher Lösungen (vor-) programmiert. O”Reilly-Bücher vermitteln praxisorientiertes Know-how zu zukunftsweisenden Technologien und Methoden aus IT, Marketing und Business.

Bochumer Wirtschaftsentwicklung Die Bochumer Wirtschaftsentwicklung steht für den Wandel der Stadt Bochum: Weg vom Ruhrgebietsklischee von Kohle und Stahl hin zu einem Treiber der digitalen Arbeitgeber. Dank der BoWe steht Bochum wie kaum eine zweite Stadt im Land für IT-Security, spannende Startups und eine kompetente Ausbildung an Universität, Hochschule und Unternehmen in Bochum.

AI-Gruppe Unter dem Dach der AI-Gruppe vereinen sich mehrere Kompetenzgebiete der Welt 4.0: Innovative KI- und Predictive-Maintenance-Projekte genauso wie pfiffige Marketingkonzepte und Fahrzeugdiagnosesysteme.

Auto Intern GmbH Die Auto Intern GmbH steht auch im 20. Jahr ihres Bestehens für “zündende Ideen”: Wer kostengünstige und innovative Diagnosesysteme für sein Auto braucht, kommt an Auto Intern nicht vorbei.

Das ist die KiCon

Die KiCon, die deutschsprachige Konferenz für KiCad-Entwickler. 2021 findet das Event am 8. Oktober statt. Auf der deutschsprachigen KiCon dreht sich alles um die Elektronikentwicklung mit KiCad, einem Open-Source-Softwareprojekt vom CERN.

Die ursprüngliche KiCon wurde von Chris Gammell in Chicago gegründet. Wir haben das Event nach Deutschland geholt, um der deutschsprachigen Community einen Anlaufpunkt für Platinendesign und Entwicklung mit der Software KiCad zu bieten. Gemeinsam diskutieren wir als deutschsprachige Community mit Speakern die besonderen Herausforderungen, die sich uns in diesem Gebiet stellen und füllen einen Tag mit Onlinevorträgen und Diskussionsrunden.

Die deutsche und internationale KiCad-Community ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und daher freuen wir uns umso mehr auf die zweite Ausgabe der KiCon Germany. Für einen Tag treffen sich deutschsprachige Elektronik- und Softwareentwickler, um tief(er) in KiCad einzusteigen. In verschiedenen Workshops berichten Experten von ihren alltäglichen Erfahrungen und zeigen Tricks im Umgang mit der Software.

Zu den Themen der 2021-Auflage gehören:

Kicad 6 kommt (endlich)

Neue Features

Simulation mit LTSpice

Autorouting

Elektromagnete Feldsimulation

Bauteilmanagement

Anbindung von Open-Source-Tools zum Baustein Management in Kicad

Rapid Prototyping

