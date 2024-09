Endspurt bei der Wahl zum Naturwunder des Jahres 2024

Bei der bundesweiten Publikumswahl zum „Naturwunder des Jahres“ liegt aktuell der Langwarder Groden auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen in Führung. Auch andere Naturschauplätze in Deutschland haben noch Chancen auf den Titel.

Bis Donnerstag, 3. Oktober, ist es noch möglich, für einen der neun Finalisten bei der diesjährigen Naturwunderwahl zu stimmen. Favorit auf den Titel ist aktuell der Langwarder Groden in Niedersachsen mit 5.497 Stimmen. Mit 4.485 Stimmen folgt auf dem zweiten Platz der Rochlitzer Berg in Sachsen. Ein enges Verfolgerrennen liefern sich die Region Edersee (2.246 Stimmen), die Vogelsberger Bergmähwiesen (2.013 Stimmen), beide in Hessen verortet, und der Orchideenpfad im saarländischen Biosphärenreservat Bliesgau (1.977 Stimmen). Insgesamt haben bereits rund 20.000 Menschen abgestimmt.

Zur Wahl stehen auch in diesem Jahr neun faszinierende Naturphänomene und Sehenswürdigkeiten in Deutschland, die durch ihre besondere Schönheit, Einzigartigkeit oder Seltenheit beeindrucken. Dazu gehören neben den Kandidaten aus Niedersachsen, Sachsen, Hessen und dem Saarland außergewöhnliche Landschaften aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Diese Naturschauplätze können entlang der vielfältigen deutschen Wanderwege erlebt und bewundert werden. Die malerischen Landschaften und wertvollen Ökosysteme sind zudem wichtige Rückzugsorte für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Kostenfrei online abstimmen und Preise gewinnen

Natur- und Wanderbegeisterte mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz können ihre Stimme bis zum 3. Oktober auf der Webseite der Heinz Sielmann Stiftung abgeben. Dort werden alle zur Wahl stehenden Naturwunder in Bild und Text vorgestellt. Der Publikumsliebling wird nach Wahlschluss am 4. Oktober 2024 online bekanntgegeben. Unter allen Teilnehmenden werden zudem attraktive Preise verlost.

Jetzt abstimmen unter: www.sielmann-stiftung.de/naturwunder

Pressefotos:

Fotos und das Logo der Wahl finden Sie zur kostenfreien Verwendung im Rahmen der Berichterstattung hier: https://sielmann.canto.global/b/R556P

Die Nennung des angegebenen Bildautors ist zwingend.

Weitere Informationen:

https://www.sielmann-stiftung.de

Heinz Sielmann Stiftung

Die Heinz Sielmann Stiftung wurde 1994 von Prof. Heinz Sielmann und seiner Frau Inge Sielmann als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Die Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung sind der Erhalt der Artenvielfalt, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Naturschutz und die Bewahrung des filmischen Erbes von Naturfilmpionier Heinz Sielmann. Mit dem Kauf großer unzerschnittener Landschaften erhält und schafft die Stiftung Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Auch fördert die gemeinnützige Stiftung Biotopverbünde, zum Beispiel am Bodensee oder entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. So können sich auf diesen Flächen Tier- und Pflanzenbestände frei vom wirtschaftlichen Nutzungsdruck erholen und verschwundene Arten zurückkehren.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.sielmann-stiftung.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.