Endlich Zweisam: Verliebt in den goldenen Herbst starten mit dem emporiaSMART.5 beim Online-Dating für Best Ager

Linz/Frankfurt, 23. September 2021 – emporia Telecom, österreichischer Hersteller und technischer Vorreiter von einfach zu bedienenden Smartphones, Tablets, Apps und Tastenhandys für die Generation 60+, hilft Senioren und Best Agern dabei endlich wieder Zweisamkeit zu genießen. Allein im vergangenen Jahr waren knapp 30 % der über 65-jährigen laut einer Studie des Statistisches Bundesamtes (StBA) alleinstehend. Hinzukommt die anhaltende Corona-Pandemie, die den direkten Kontakt zu den Mitmenschen erschwert. Eine spannende Lösung bietet in diesem Fall das Online-Dating: das Kennenlernen wird zunächst auf die virtuelle Ebene verschoben. Für die jüngere Generation meist gar nicht mehr wegzudenken, entdeckt die ältere Generation gerade diese Art des Zusammenfindens. Vor diesem Hintergrund können digitale Helfer wie beispielsweise das Smartphone dabei unterstützen, die späte Liebe zu finden.

Mit dem emporiaSMART.5 auf Wolke sieben schweben

Getreu dem Motto “Die Welt gehört dir” ist das emporiaSMART.5 der perfekte Begleiter um dem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Allein das Smartphone ist schon ein wahrer Hingucker und punktet zudem in den Kategorien Ausstattung und Bedienkomfort. Das emporiaSMART.5 ist ideal für smartphone-geübte Frauen und Männer, die einfache und übersichtliche Bedienungen lieben, aber gleichzeitig auf keine bedeutenden Möglichkeiten eines modernen Smartphones verzichten möchten. Mithilfe von großen und gut lesbaren Touchsreen Icons können leicht verschiedenste Senioren-Dating-Apps organisiert werden. Die individuell angepasste Schriftgröße und die praktische Texteingabe durch Sprachansage erleichtert den Austausch mit der neugewonnen Bekanntschaften. Dank der langlebigen Akkulaufzeit können ohne Unterbrechungen Nachrichten ausgetauscht oder miteinander telefoniert werden – einen erstes Kennenlernen kann nicht einfacher sein. Eveline Pupeter, die Geschäftsführerin von emporia Telecom, fasst die neugewonnen Möglichkeiten und Freiheiten für die Altersgruppe 60+ durch das emporiaSMART.5 zusammen: “Wenn wir die Menschen nicht live zusammenbringen können, dann müssen wir das eben virtuell tun. Heutzutage geht das am Einfachsten mit dem Smartphone. Genau hiefür steht emporia. Egal ob Videotelefonie, WhatsApp oder auch das Online-Dating, Hauptsache es funktioniert einfach und unkompliziert”.

Rasch und unkompliziert das perfekte Profilbild schießen

Zu einem schicken Online-Profil in einer Dating-App gehört natürlich auch das passende Foto. Denn für den ersten Eindruck gibt es nur die eine Chance. Diverse Umfragen und Studien haben ergeben, dass besonders das virtuelle Bild darüber entscheidet, ob man als potenzieller Partner in Frage kommt. Eine gute Smartphone-Kamera ist in dieser Hinsicht ein Muss. Mit dem emporiaSMART.5 ist dies kein Problem. Schöne Fotos gelingen dank der Dreifach-Hauptkamera, die sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen ermöglicht. Zudem verfügt die Kamera über HD (hohe Detailgenauigkeit) und Automatikmodus. Für das obligatorische Selfie kann die 8 Megapixel Frontkamera genutzt werden. Schnell und problemlos kommt man so zu dem gewünschtem Ergebnis und kann dem poteniellen Partner schon vom Profilbild zuzwinkern. Jegliche technische Ausführungen des emporiaSMART.5 können eins zu eins auf die Partnersuche übertragen werden. Besonders die Generation 60+ sucht einen Begleiter fürs Leben, der nicht nur mit den äußeren, sondern vorallem mit den inneren Werten glänzt.

Auch im Notfall ist das emporiaSMART.5 an Ihrer Seite

Manchmal entpuppt sich der virtuelle Märchenprinz beim ersten physischen Treffen doch als Reinfall und man ist der Ohnmacht nahe: auch in diesem Fall ist das emporiaSMART.5 ein treuer Helfer. Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich die emporia Notfall-Taste, mit der schnell Hilfe gerufen werden kann. Zusätzlich wird ein zweiter Rückendeckel mitgeliefert, der die Notfalltaste verdeckt, falls Anwender dies wünschen. Das emporiaSMART.5 ist im führenden Fachhandel und Online zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 249,– inkl. MwSt. erhältlich.

Über emporia Telecom

Das österreichische Unternehmen emporia Telecom entwickelt, designt und produziert einfach zu bedienende Smartphones, Apps und Tastenhandys speziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem Bereich. Dazu entwickelt emporia Trainings- und Schulungsprogramme speziell für Senioren. Darüber hinaus hat emporia ein breites Spektrum an Zubehör und Festnetztelefonen im Sortiment. emporia wurde 1991 gegründet und ist heute in mehr als 30 Ländern vertreten. Alleineigentümerin ist Eveline Pupeter, die das Unternehmen gemeinsam mit einem erfahrenen Management-Team führt. emporia beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau. Weitere Standorte sind Brüssel, Frankfurt, Paris, London, Mailand und Shenzhen (China).

Webseite emporia: https://www.emporia.de/

emporia bei Facebook: https://www.facebook.com/Emporia.Telecom

