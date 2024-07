Endlich Zeit, die Pfoten hoch zu legen…

TRS Ibiza Hotel: Ein Paradies für Pets und Präsidenten

In diesem Sommer führt das TRS Ibiza Hotel eine Reihe neuer Angebote ein, um das Premium-Urlaubserlebnis für alle seine Gäste zu ergänzen, einschließlich tierischer Urlauber. Das Fünf-Sterne-Haus, das für seinen All-inclusive-Service nur für Erwachsene bekannt ist, bietet jetzt neue Leistungen an, die einen Sommeraufenthalt zu einem besonderen Erlebnis machen – auch für die pelzigen Freunde.

Urlaub mit Haustieren: das Pawradise-Programm

Da Haustiere als Teil der Familie angesehen werden, präsentiert TRS Ibiza Hotel in diesem Sommer stolz „Pawradise“, ein brandneues, hundefreundliches Programm, das dafür sorgt, dass Haustiere das ibizenkische Paradies genauso genießen wie ihre Besitzer. Das Programm umfasst exklusive Außenbereiche zum Spazierengehen, Spielen und Bewundern der berühmten Sonnenuntergänge der Insel sowie Annehmlichkeiten im Zimmer wie Hundebetten, Kissen, Spielzeug, Geschirr und spezielle Zimmerreinigung. Die Haustiere werden mit einem besonderen Geschenk willkommen geheißen, damit der Urlaub gut beginnt und sich jeder Gast pudelwohl fühlen kann.

Präsidentensuite: Elegantes Design und unvergleichliche Aussicht

Das Highlight dieser Saison ist die Präsidentensuite des Hotels, ein 104 m² großer Raum mit einem beeindruckenden Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern, eines davon mit einer freistehenden Badewanne mit Meerblick. Die Suite besticht durch einen Panoramablick auf Cala Gracio und bietet den Gästen atemberaubende Sonnenuntergänge über der Bucht. Diese exklusive Unterkunft ist für diejenigen gedacht, die sich während ihres Aufenthalts nach dem Nonplusultra an Verwöhnung und Komfort sehnen.

Neben dem Signature-Level-Luxusangebot des Hotels können Gäste, die in einer der Suiten des Hotels übernachten, in dieser Saison auch ein neues Paket genießen, das sich perfekt für Paare eignet. Das Sonderangebot umfasst ein reserviertes balinesisches Bett am Pool mit einer Flasche Champagner, Zugang zum Zentropia Palladium Spa & Wellness und 20 % Rabatt auf Behandlungen, einen späten Check-out, Willkommensgeschenke und einen köstlichen Cocktail in der Gravity Sky Bar auf der Dachterrasse. Das Sonderangebot ist nur online buchbar.

Unterhaltung: Ein spektakuläres Line-up

TRS Ibiza Hotel bietet auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit täglichen Veranstaltungen. Die brandneue CHIC Cabaret Sunset Edition wurde am 4. Juli erstmals aufgeführt und steht jeden Donnerstagabend im Mittelpunkt. Diese Show bietet eine Mischung aus professionellen Tänzern und internationalen Pop-Hits von den 80ern bis heute, die alle mit der untergehenden Sonne in der Gravity Sky Bar synchronisiert sind. Den ganzen Sommer über finden jede Woche Live-Events und Unterhaltungsprogramme statt. Die Gäste können Jazz, Zaubershows, Live-Akustikkonzerte und vieles mehr genießen, sodass es immer einen besonderen Moment zu erleben gibt.

Aber die beste Show findet jeden Abend kostenlos in der Gravity Sky Bar statt: Wahrscheinlich der spektakulärste Sonnenuntergang auf ganz Ibiza!

Zimmer sind ab 399 € pro Nacht (basiert auf zwei Personen auf AI-Basis) verfügbar. Reservierungen und weitere Informationen unter https://www.palladiumhotelgroup.com/de/hoteles/espana/ibiza/ibiza-sanantonio/trs-ibiza-hotel

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und Marbella, und die temporäre Marke 45 Times Square Hotel. Die Palladium Hotelgruppe zeichnet sich durch ihren achtsamen Umgang mit dem Team sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Gäste aus.

