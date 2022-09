Endlich volljährig: 1-2-3.tv feiert 18. Geburtstag

-Omnichannel-Auktionsplattform bietet neue Showformate und zahlreiche Produktpremieren

-Mit dem Motto #überraschend überraschend bringt der Sender Kundinnen und Kunden beliebte Magic Deals und viele Markenhighlights nach Hause

Die Omnichannel-Auktionsplattform 1-2-3.tv wird volljährig. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums feiert das Münchner Unternehmen 18 Tage lang und überrascht seine Kundinnen und Kunden vom 8. bis 25. September mit zahlreichen Deals, Produktpremieren und neuen Programm-Elementen.

Unter dem Motto #überraschend überraschend präsentiert 1-2-3.tv im Geburtstagszeitraum sowohl live im TV als auch über die digitalen Kanäle Website und App beliebte Markenhighlights aus dem vielseitigen Produktsortiment. Kundinnen und Kunden können sich dabei unter anderem auf einmalige Angebote von Invicta Uhren, Mannesmann Werkzeugen, und Freizeitbekleidung von U.S. Polo ASSN freuen. Zudem erhalten sie erstmals die Gelegenheit hochwertige Kosmetikprodukte von Dr. Levy Skincare und Jutta Niedhardt zu erstehen. Abhängig vom jeweiligen Showformat werden diese, in den beliebten Tagesauktionen, zum Festpreis bei den Magic Deals oder als fixes Schnäppchen im gesamten Geburstagszeitraum angeboten. Das Finale der 18tägigen Geburtstagsfeier bildet „Die Rekordshow by 1-2-3.tv“, bei der Bestmarken sowie die Anzahl angebotener Produkte gebrochen werden sollen.

„Ein Geburtstag zeichnet sich durch Emotionen, Feiern und Überraschungen aus. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden teilhaben lassen und ihnen das Geburtstagsfeeling auf allen Kanälen direkt nach Hause bringen“, sagt Eberhard Kuom, Leiter Finance & Operations bei 1-2-3.tv. „Zu unserem 18. Geburtstag haben wir ein besonderes Programm zusammengestellt, bei dem für alle Kundengruppen etwas dabei ist. Jeder Tag besticht dabei mit unterschiedlichen Überraschungen – von der beliebten Rückwärtsauktion bis zum Gewinnspiel.“

Neben einem vielseitigen Produktangebot und wechselnden Showformaten, haben Kundinnen und Kunden außerdem täglich die Chance auf einen Warengutschein im Wert von 100 Euro. Dieser geht an den Geburtstagsgast mit den meisten gültigen Vorabgeboten. Bei 1-2-3.tv können Kundinnen und Kunden im Fall, dass sie die Show nicht live verfolgen und damit nicht direkt mitbieten können, im Vorfeld bereits ein Gebot abgeben. Wenn der Preis in der Show dann auf das angegebene Gebot fällt, findet automatisch ein Kauf statt.

Über 1-2-3.tv

Bei 1-2-3.tv bestimmen die Kunden den Preis: Europas spannendste Omnichannel-Auktionsplattform verspricht ein breites Produktsortiment, packendes Entertainment in einzigartigen Auktionsmodellen. Und das nicht nur im TV, sondern auch online und via App: Interaktion, Live-Shopping mit limitierten Mengen und fallenden Preisen versprechen Herzklopfen und Adrenalin. Über zwei Millionen registrierte Schnäppchenjäger lieben den Nervenkitzel bei 1-2-3.tv. Rund um die Uhr hält 1-2-3.tv immer einen Deal bereit – jährlich in über 75.000 Auktionen. Dabei erweitert 1-2-3.tv permanent sein Auktionsangebot auf allen Kanälen, mobil und Social Media.

In 2020 hat die 1-2-3.tv GmbH über 155 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet, rund ein Drittel davon auf seinen digitalen Angeboten und ist damit gegenüber Vorjahr um über 23 Prozent gewachsen. Mehr als 120 Mitarbeiter arbeiten am Hauptsitz und im Studio für die Live-Produktion in Grünwald. Die Geschäftsführung verantwortet Timothy Peterman. 1-2-3.tv kann in insgesamt mehr als 40 Mio. TV-Haushalten in Deutschland und Österreich empfangen werden. Der Sender verbreitet sein Angebot im digitalen Kabel in SD und HD, über den Satelliten ASTRA in SD via Satellit ASTRA 1N, via ASTRA 1KR in HD und über MagentaTV. Zudem ist der Empfang über DVB-T2 überregional in Deutschland möglich. Mit 9,7 Mio. Visits auf seiner Website bietet 1-2-3.tv neben dem TV-Stream einen interaktiven Live-Shopping Stream, Tagesauktionen, automatische Web-Auktionen mit Rund-um-die-Uhr-Schnäppchengarantie. Seit Ende 2021 gehört 1-2-3.tv zum US-Medienunternehmen iMedia Brands, das u.a. den Teleshopping-Sender Shop HQ betreibt, der über Kabel und Satellit mehr als 87 Millionen Haushalte in den USA erreicht.

