Endlich eine einfache DIY Gartentreppe für alle Hanglagen

Einfach – schnell – preiswert

– Böschungstritte in wenigen Minuten montieren und demontieren

– Kein Handwerker nötig, jeder ist in der Lage, das in Eigenregie zu machen

– Böschungstritte sind stabil, rutschfest, optisch integrierbar

Mit den Hangstufen (genannt Böschungstritte) bauen Sie eine mobile Gartentreppe. Ohne bauliche Eingriffe und ohne die darunterliegenden Pflanzen zu verletzen, werden die Stufen umweltschonend montiert. An vielen schlecht zugänglichen Stellen ist der Bau einer Gartentreppe machbar. Und bei Bedarf setzen Sie die Stufen um.

Mit den Böschungstritten gleicht der Gartenbesitzer ein Hanggefälle von bis zu 45 Grad aus. Die im Lieferumfang enthaltene Querstange wird weiter oben (flaches Hanggefälle) oder weiter unten (steiles Hanggefälle) eingeschoben. Zudem geht es, die Querstange diagonal einzuschieben, um seitliches Hanggefälle auszugleichen. Somit sind die Hangstufen flexibel in verschiedensten Situationen im Gelände einsetzbar.

Mit Hangstufen, genannt Böschungstritte, haben Sie einen sicheren, rutschfesten Stand im Steilgelände. Sicher Gehen, Stehen und Arbeiten am Hang oder an der Böschung ist damit für jeden Gartenbesitzer oder Landschaftsgärtner ein lösbare Aufgabe. Zudem geht es, sich mit den Böschungstritten neue Flächen zu erschließen, die bisher schlecht zugänglich waren. Und das als mobile Treppe oder als fest verbaute Treppe.

Die Entwicklung der Böschungstritte entstand aus einer persönlichen Grundstückssituation. Ein großes Hanggelände war äußerst steil und schwer zu begehen. Und da entstand die Idee, flexible Treppenstufen für außen zu entwickeln. Nach und nach wurde das Produkt bis hin zur Marktreife verbessert. Die Stufen sind jetzt in verschiedenen Größen, Oberflächen, mit oder ohne Griffloch und Materialien lieferbar. Sie sind stabil, rutschfest und halten einem Gewicht von über 200 kg stand. Zudem sind sie leicht zu transportieren und in sich stapelbar.

Die Böschungstritte oder Hangtritte sind direkt im Shop zu beziehen.

Als Produktergänzung sind Trittplatten lieferbar. Mit den Trittplatten stehen Sie fest im Garten, in Beeten und an Baustellen. Überall dort, wo es rutschig und schmutzig ist.

Auf der Internetseite von Hangstufen de gibt es viele Bilder und Videos, technische Daten und Informationen rund um den Produktnutzen der Böschungstritte und Trittplatten.

Kontakt für Rückfragen:

Ulrich M. Wilhelm

Hangstufen de

Ottmarshauser Str. 53

86356 Neusäß

Telefon

+49 821 29752651

info@hangstufen.de

www.hangstufen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.