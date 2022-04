Endlich ein BH, der sitzt!

Das Hamburger Start-up „ZAUBER LINGERIE“ erobert Frauenherzen durch maßgeschneiderte Dessous, die erstklassiges Design und eine ideale Passform vereinen.

Die Idee:

Von Frau zu Frau, wer kennt dieses Problem nicht? Die Suche nach dem richtigen BH stellt sich als Endgegnerin jedes Shopping-Trips heraus. Unzählige Geschäfte werden abgeklappert und am Ende ist immer noch nichts Passendes dabei. Dies bestätigt auch eine Studie des Marktforscherngsinstituts Ipsos aus dem Jahr 2011, an der 1.000 Frauen zwischen 20 und 65 Jahren teilnahmen. Fast die Hälfte aller befragten Frauen gab an, Probleme mit der Passform und Größe ihrer BHs zu haben. Dabei liegt es doch auf der Hand, dass der tägliche Begleiter, Halt und Komfort bieten sollte.

Anna Osipova, Gründerin von „Zauber Lingerie“ kennt die Folgen von schlecht sitzenden BHs:

„Das Tragen der falschen BH-Größe kann im schlimmsten Fall sogar gesundheitliche Probleme, wie Haltungsschäden, Kopfschmerzen und Rückenschmerzen mit sich bringen.“ Um Frauen den Weg zum richtigen BH zu erleichtern, hat sie es sich mit ihrem Start-up „Zauber Lingerie“, zur Herzensaufgabe gemacht, maßgeschneiderte Dessous für alle Größen und Körperformen zu produzieren, die nicht nur perfekten Halt garantieren, sondern auch optisch eine gute Figur machen.

Wer steckt hinter Zauber Lingerie?

Im Sommer 2020 gegründet, ist Zauber Lingerie die liebliche Erfindung von der Hamburgerin Anna Osipova. „Zauber Lingerie ist ein Start-Up, welches aus dem Problem heraus entstanden ist, dass ich leider sehr selten gut sitzende Unterwäsche finden konnte und wenn doch, dann sah diese oft leider nur langweilig aus. Da ich die Lösung auf dem Markt nicht finden konnten, habe ich die Lösung einfach selbst entwickelt.“

Unterwäsche – individuell – maßgeschneidert

Wunderschöne Lingerie gibt Frauen das Gefühl etwas Gutes für uns selbst zu tun und hilft ihnen dabei ihre Körper von der schönsten und ehrlichsten Seite zu zeigen. Jede Frau sollte einen BH oder ein Lingerie-Set besitzen, das ihr das Gefühl gibt stark, feminin und sexy zu sein. Die Mission von Zauber Lingerie ist es qualitativ hochwertige, handgemachte Unterwäsche anzubieten, die den Kundinnen einen Hauch von Luxus schenkt und ihnen dabei hilft ihren eigenen Körper lieben zu lernen. Zauber Lingerie arbeitet dabei nur mit hochwertigsten Stoffen, wie Spitze, Seide und auserwählten Netzstoffen, die aus aller Welt exklusiv ausgesucht und in ihrer Schneiderei verarbeitet werden.

„Zauber Lingerie“ sieht den Körper jeder Frau als einzigartiges, wunderschönes Kunstwerk. Genau deshalb braucht dieser auch ein einzigartiges, figurativ zugeschnittenes Unikat. Die exklusiven Lingerie-Kreationen werden zu leistbaren Preisen angeboten, sodass jede Frau sich mit „Zauber Lingerie“ schmücken kann. Dabei wird jedes Dessous individuell per Hand angefertigt. Dazu werden nach dem Bestellprozess verschiedene Maße wie zum Beispiel Brustumfang, Cup-Größe und Taillenumfang der Käuferinnen abgefragt. Durch die Übermittlung der voneinander unabhängigen Maße können die Angaben der Kundinnen zusätzlich geprüft und Empfehlungen bezüglich Größe und Modell ausgestellt werden. Durch diesen Prozess und die passgenaue Maßanfertigung kann „Zauber Lingerie“ sicherstellen, dass jede Kundin stets die richtige Größe erhält und die individuell hergestellte Wäsche perfekt sitzt. Sollte trotz dem Ausmessen ein BH

doch nicht richtig sitzen, gibt es eine Zufriedenheitsgarantie. Hierfür überarbeitet „Zauber Lingerie“ die Dessous so lange, bis sie passgenau sitzen und die Käuferin mit ihrem Set zufrieden ist.

Das Herz des Start-ups liegt in Hamburg. Dort befindet sich die kreative Homebase der jungen Lingerie-Brand. Vor Ort wird jedes Set nochmal von den Augen der Gründerin höchstpersönlich geprüft, bevor es schlussendlich versendet wird. Der Prozess von der Bestellung, über die Maßanfertigung, bis hin zum Versand dauert in etwa 4 Wochen. Alle aktuellen Kollektionen und Einzelanfertigungen sind in Online Shop von Zauber Lingerie erhältlich: www.zauber-lingerie.com

Umwelt und Qualität im Blick

Ziel von Zauber Lingerie ist die Vernetzung von exzellenter Qualität und atemberaubender

Ästhetik. Gleichzeitig setzt „Zauber Lingerie“ auf eine Zero-Waste-Produktion. Das bedeutet: Die benötigten Stoffe werden nur in kleinen Mengen bestellt und restlos verwertet. Dafür wird die Kollektion nicht schon im Voraus produziert, sondern erfolgt ausschließlich auftragsbezogen. Das schont die Umwelt und vermeidet in jeder Saison Unmengen an Textilmüll.

Corona-Pandemie als Chance

Als Anna Osipova wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ihren Job verlor, entschied sie sich nach einer Lösung für das BH-Problem zu suchen. Die 32-Jährige gründete die Marke „Zauber Lingerie“ und begann mit der Produktion von maßgeschneiderten BHs. „Die Idee kam sofort gut an!“, freut sich Osipova. „Wenige Wochen nach der Gründung waren wir bereits ausverkauft und ich musste die Bestellannahme schließen.“ Heute, über ein Jahr nach der Gründung, haben wir über 3.000 Kundinnen mit unserer Lingerie glücklich machen können und

zählen auch prominente Persönlichkeiten wie Nicole Schiebler, Ehefrau des Rappers Anderson Ray, oder Darstellerin Denise Schwitalle zu unseren Stammkundinnen. Das Geheimnis des Startups: Traumhafte und sinnliche Unterwäsche, die von „Zauber Lingerie“, wie von Zauberhand auf den individuellen Frauenkörper angepasst wird.

Mehr Informationen finden Sie unter https://zauber-lingerie.com/

