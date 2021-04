Endlich echter Neuwagengeruch Cockpit Spray

Wie riecht mein Auto wieder neu?

NEUWAGENGERUCH IST KEIN DING DER UNMÖGLICHKEIT!

Neuwagengeruch ist kein Ding der Unmöglichkeit, so beweist dies aktuell der U.S amerikanische Hersteller von Autopflegeprodukte Miami Breeze Car Care Inc.

Der Duft eines Neuwagens, der eine wahre Emotion im Kopf entstehen lässt.

Wer mal ein neues Auto gefahren ist, weiß um den unverwechselbaren einmaligen Geruch im Fahrzeug. Das Geheimnis liegt in der Mischung aus Lederduft und “Neu”. Die Autoindustrie weiß längst, wie wichtig Düfte bei der Kaufentscheidung sind und hat eigene Duftdesigner angestellt. Leider hält das Neuwagen-Geruchserlebnis nicht ewig. Laut verschiedenen Studien verliert ein Neuwagen seinen einzigartigen Neuwagengeruch um ca. 20% pro Woche.

Kann man den Neuwagenduft zurückholen? Dies haben viele Unternehmen über mehrere Jahre hinweg versucht, allerdings ohne nennenswerten Erfolg.

Miami Breeze Car Care Inc. scheint jedoch die richtige Formel hierzu entwickelt zu haben.

Das U.S. Unternehmen mit Sitz in Miami, Florida, hat bereits angekündigt ab Ende Mai einen einzigartigen “All Purpose Intrior New Car Scent Cleaner” auf den Markt zu bringen.

Zunächst wird dieser nur für Autoaufbereiter, Car Cosmetic bzw. sogenannten Detailer als 1 Gallon Bottle (5L Kanister) zur Verfügung stehen. Jedoch wurde bereits angekündigt, dass noch im Juni 2021 der Launch ebenfalls für Endkunden erfolgt, einer 16oz bottle (500ml Flasche) als Innenreinigungs / Cockpit Pflege, sowie ein Leather Conditioner / Lederpflege -16oz bottle (500ml Flasche).

Unsere Redaktion kam bereits in den Genuss, dieses Produkt ausführlich zu testen und kommt zu dem Fazit, dass Miami Breeze die gesamte Autopflege-Industrie revolutioniert und vermutlich sogar dominieren wird.

Es ist kaum zu glauben, welche Gefühle solch ein Geruch beim Einsatz im eigenen PKW auslöst.

Das Unternehmen hat für die Entwicklung des Neuwagengeruchs auf die trendigsten Fahrzeuge aus dem Luxury Bereich gesetzt um den Duft zu simulieren, welcher eine echte Mischung aus Leder und einfach dem typischen Neuwagen besteht. Noch dazu ist das Produkt “organic” und somit völlig unbedenklich in Hinsicht auf unsere Umwelt.

Laut den Angaben des Unternehmens, welches bereits mit 127 Millionen USD bewertet ist, wird das Neuwagen Cockpit Spray nur über Amazon erhältlich sein. Dies hängt mit der Logistik zusammen, welche durch Amazon gewährleistet wird. Das Unternehmen hat bereits tausende Vorbestellungen aus über 30 Ländern erhalten und ein U.S Börsenlisting ist bereits in Planung für 2022.

Offiziell werden die Produkte von Miami Breeze auch in Deutschland über Amazon erhältlich sein, allerdings stellt sich bereits jetzt die Frage, wann diese dann tatsächlich aufgrund der hohen Nachfrage auch in Deutschland verfügbar sind,

Miami Breeze Car Care Inc., teilte mit, dass primär USA , Mexico, UK und Indien im Focus stehen, da hier die größte Nachfrage besteht.

Weitere Informationen zum “Neuwagenduft ” Cockpit Pflege von Miami Breeze finden Interessenten unter www.miami-breeze.com oder auf Instagram miamibreeze carcare

Auto Cockpitplege mit Neuwagengeduft

