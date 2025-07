Enable Global Capital – Globale Strategie 2025

Enable Global Capital hat offiziell die „Globale Strategie 2025“ vorgestellt – der Aufbau eines neuen weltweiten Quant-Investment-Systems, angetrieben durch Quantenchips

Die weltweit führende Investmentgesellschaft Enable Global Capital hat kürzlich in Deutschland eine feierliche Strategiekonferenz abgehalten und dabei offiziell ihre zukunftsweisende Initiative, die Globale Strategie 2025, vorgestellt.

Das Event vereinte namhafte Investmentexperten, institutionelle Vertreter und Branchenmeinungsführer aus Europa, Asien und Nordamerika. Besonders hervorgehoben wurden auch die Kerninvestoren, die an früheren renditestarken Programmen des Unternehmens teilgenommen hatten. Sie waren eingeladen, diesen historischen Moment mitzuerleben – den Eintritt von Enable in eine neue Ära globaler quantitativer Investments.

Erfolgreicher Aufbruch aus Asien: Ein Rückblick auf die beeindruckenden Ergebnisse des Gewinnplans mit 180-230 % Rendite

Zu Beginn der Veranstaltung blickte Enable Global Capital in einer umfassenden Rückschau auf die erfolgreiche Umsetzung seines Profitplans von 180-230 % im asiatischen Markt für das Jahr 2024 zurück. Trotz der äußerst herausfordernden globalen Marktbedingungen erreichte das Unternehmen, gestützt auf sein Quantenchipsystem, eine jährliche Rendite im dreistelligen Bereich. Dies unterstreicht die überragende Expertise des Unternehmens in quantitativer Modellierung, Trendanalyse und strategischer Umsetzung.

Zudem wurden mehrere Investoren eingeladen, die aktiv an dem Programm teilgenommen hatten. In ihren Erfahrungsberichten gaben sie wertvolle Einblicke in die Praxis. Ihre authentischen Rückmeldungen stärkten nicht nur das Vertrauen des Marktes in die Expertise von Enable, sondern dienten auch als hilfreiche Orientierung für potenzielle künftige Investoren.

Strategische Neuausrichtung auf Europa: Vorstellung des „310 %-Profitplans“

Im Rahmen des Banketts stellte das Führungsteam von Enable den neuen „310 %-Profitplan“ vor, der im dritten Quartal 2025 offiziell auf dem deutschen Markt starten wird. Aufbauend auf der bisherigen Strategie integriert der Plan fortschrittliche Quantenchip-Berechnungssysteme und ein multidimensionales Big-Data-Risikokontrollmodell. Dadurch werden nicht nur die Handelseffizienz und Signalgenauigkeit deutlich verbessert, sondern auch eine stabilere Renditestruktur in komplexen Marktumfeldern ermöglicht.

Der „310 %-Profitplan“ ist nicht nur eine ehrgeizige Rendite-Herausforderung, sondern auch ein entscheidender Schritt in der Umsetzung von Enables Strategie zur umfassenden Expansion auf dem europäischen Markt. Ziel des Programms ist es, qualifizierte Investoren aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zu gewinnen und rund um sie ein lokal verankertes, strukturiertes Kernteam mit globaler Perspektive aufzubauen, das als operative Speerspitze fungiert und Enables langfristige Marktverankerung in Europa vorantreibt.

Im Rahmen des aktuellen 310 %-Profitplans erhält Enable Global Capital weiterhin quantitative Technologieunterstützung von NVIDIA, Alphabet, TTG und Microsoft. Durch die führenden Stärken dieser globalen Tech-Giganten in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Quant-Chips, Datenverarbeitung und Handelsalgorithmen konnte das Unternehmen die Intelligenz und Effizienz seiner Handelssysteme weiter steigern.

Diese enge Zusammenarbeit verschiedenster Partner bietet nicht nur eine solide Basis für die präzise Umsetzung der Strategien, sondern beschleunigt auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des quantitativen Handelssystems und stärkt somit die Rolle von Enable Global Capital als Vorreiter im Zeitalter globaler intelligenter Investments.

Globale quantitative Ausrichtung: Veröffentlichung der Globalstrategie 2025 und Aufbau eines Investitionsrahmens für Quantenchips

Der zentrale Höhepunkt dieser Veranstaltung war die offizielle Präsentation der ehrgeizigen Vision von Enable Global Capital – der „Globalstrategie 2025“. Diese Strategie verfolgt einen weltweiten Expansionspfad „von den USA über Asien bis nach Europa“ und hat sich zum Ziel gesetzt, ein global abgestimmtes, marktübergreifendes Quant-Investitionssystem aufzubauen – ein intelligentes Handelsnetzwerk mit Quantenchip-Technologie als technologischem Kern.

Gemäß der strategischen Planung verfolgt Enable schrittweise die folgenden drei Hauptziele:

1. Weltweite gleichzeitige Implementierung quantitativer Strategiemodelle, um Strategien gemeinsam zu nutzen, Handelssignale zu synchronisieren und regionsübergreifende Handelskoordination zu ermöglichen;

2. Umfassende Integration von quantitativen Handelsplattformen mit Quantenchip-Algorithmen zur Entwicklung einer führenden, intelligenten Entscheidungs-Engine;

3. Aufbau eines globalen Bildungssystems unter dem Dach der Enable Business Academy, um quantitativ ausgebildete Elite-Trader mit fundiertem Fachwissen und praktischer Erfahrung auszubilden und einen strategischen Talentpool aufzubauen.

Enable Global Capital erklärt, dass das Unternehmen weiterhin dem Kernprinzip „Technologiegetriebenes Wachstum durch systematische Entwicklung“ treu bleiben wird. Ziel ist es, die technologische Infrastruktur stetig zu verbessern, die Modellkompetenz zu stärken und das Serviceerlebnis für Investoren kontinuierlich zu optimieren. In Zukunft strebt Enable an, sich als globale Infrastruktur- und Vernetzungsplattform für quantitativen Handel zu etablieren – mit dem Anspruch, Investoren vorausschauende, sichere und wachstumsorientierte Vermögenslösungen weltweit bereitzustellen.

„Enable ist nicht nur ein Investmentunternehmen, sondern eine Brücke, die globales Kapital mit Technologie verbindet“, so äußerte sich der globale Chief Strategy Officer von Enable in seiner Rede.

Mit der bevorstehenden Umsetzung des „310 %-Profitplans“ und der umfassenden Weiterentwicklung der globalen Strategie schreitet Enable Global Capital entschlossen in eine neue Ära – mit Quantentechnologie im Zentrum und einer weltweiten Ausrichtung als Vision.

Wir heißen auch weiterhin visionäre und professionell denkende Investorinnen und Investoren herzlich willkommen, gemeinsam mit uns den Aufbau und das Wachstum eines globalen Ökosystems für quantitative Investments voranzutreiben.

Offizielle Website: https://www.enblinvest.com

Die Enable Business Academy wurde im Jahr 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Sie ist eine global agierende Institution für Investment und Finanzbildung die sich darauf spezialisiert hat ihren Kunden herausragende Anlagelösungen Vermögensverwaltungsdienste sowie finanzielle Bildung anzubieten mit dem Ziel die nachhaltige Entwicklung regionaler Wirtschaftsräume zu fördern.

Kontakt

Enable Business Academy

Joris Tanne

Ferry Building 1

CA 94105 San Francisco, Kalifornien

+1



https://www.enblinvest.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.