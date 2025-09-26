Sehr geehrte Nutzer, Partner und Investoren,

in den letzten Tagen haben wir festgestellt, dass unbefugte Personen im Namen der Enable Business Academy Gruppen gegründet haben. Diese geben sich fälschlicherweise als Professoren, Assistenten oder Mitarbeiter der Enable Business Academy aus und verbreiten in nicht autorisierten Gruppen sowie in privaten Chats irreführende Informationen. Teilweise werden sogar Geldtransfers veranlasst, wodurch Lernende und Investoren schwer getäuscht werden.

Zudem ist uns bekannt geworden, dass einzelne Personen sich als Geschäftspartner ausgeben und eigenmächtig Investitionstätigkeiten aufnehmen. Dies hat bei einigen Kunden Besorgnis und Zweifel hervorgerufen.

Wir haben die Sachlage umgehend der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemeldet und veröffentlichen hiermit eine offizielle Stellungnahme, um alle Teilnehmer und Investoren eindringlich zur Wachsamkeit aufzurufen.

An dieser Stelle möchten wir die Hintergründe und Fakten klarstellen und zugleich die Grundsätze des regelkonformen Geschäftsbetriebs, das Sicherheitskonzept unseres Kapitalsystems sowie die internationale Positionierung von Enable Global Capital erläutern, um Ihr Vertrauen in Ihre Investitionen und Ihre rechtmäßigen Ansprüche zu wahren

01?Unternehmensaufsicht

Enable Global Capital steht unter der Aufsicht der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und ist unter der Central Index Key (CIK) Nummer 0001383071 registriert.

Einzige offizielle Kontakttelefonnummer: +1 (929) 584-1853

Unsere offizielle Erklärung:

Enable Global Capital operiert unter Aufsicht der SEC vollkommen legal. Als private Investmentgesellschaft, die sich auf professionelle Finanzdienstleistungen spezialisiert hat, führen wir sämtliche Finanzgeschäfte jederzeit im Einklang mit den geltenden Vorschriften durch

02?Wir sind weder eine „Klonfirma“ noch Betrüger

In letzter Zeit sind im Internet einige Missverständnisse und falsche Behauptungen aufgetaucht, die uns als „potenzielle Klonfirma“ einstufen oder uns sogar das Etikett „Betrugsplattform“ anheften. Dazu möchten wir klarstellen:

Seit unserer Gründung hat Enable Global Capital niemals Lizenzen gefälscht, missbraucht oder unrechtmäßig verwendet. Sämtliche unserer internationalen Geschäfte sind mit vollständigen und nachvollziehbaren Compliance Nachweisen belegt.

So wie Kryptowährungen in vielen Ländern noch nicht vollständig legalisiert sind, dies jedoch nicht bedeutet, dass digitale Vermögenswerte an sich ein Betrug sind, gilt auch: Wenn ein Auslands Investitionskonto in Deutschland noch keine Lizenzregistrierung abgeschlossen hat, heißt das keineswegs, dass die Plattform illegal ist.

Wir halten konsequent an den Prinzipien der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Compliance fest stets mit dem obersten Ziel, die Interessen unserer Investoren zu schützen

03?Globales Compliance System Transparente und kontrollierte Geldtransaktionen

Enable Global Capital ist in den USA registriert und betreibt seine Geschäfte seit vielen Jahren regelkonform. Unsere Aktivitäten erstrecken sich über die globalen Finanzmärkte, wobei wir strikt folgende Standards umsetzen:

Video Identifizierung (Kundenidentitätsprüfung) und AM Compliance Verfahren (Anti?Geldwäsche)

Regionale Datenschutz- und Aufsichtsvereinbarungen, um höchste Vertraulichkeit von Kundeninformationen und Transaktionsdaten sicherzustellen

Kooperation mit international renommierten Clearingstellen und Zahlungsanbietern zur Gewährleistung der Sicherheit aller Transaktionsgelder

Sämtliche Gelder und Vermögensallokationen fließen nicht auf persönliche Konten, sondern werden zentral über den Treuhandpool der Plattform verwaltet für volle Rechtmäßigkeit und Transparenz

04?Warum lehnen manche lokale Interessengruppen eine Zusammenarbeit ab?

Enable Global Capital ist eine global agierende Handelsplattform für institutionelle Investoren, deren Konten über weitreichende Berechtigungen verfügen, darunter:

AIA Sonderkonten für das intelligente Handelssystem

Vorrang beim Handel, bei Strategiewahl und beim Cross

Market Arbitrage Handel

Zugang zu institutionellen Handelsrechten wie Mehrmarkt Orders, SPO Zeichnungen und bevorzugten Zuteilungsprogrammen

Dieses Modell übt naturgemäß Druck auf traditionelle lokale Broker und auf plattformbasierte Privatanlegerdienste aus. Daher betrachten uns manche Institutionen solange unsere lokale Lizenzierung noch nicht abgeschlossen ist als „Wettbewerber“ oder „potenzielle Interessenkonfliktpartei“ und regen die Bundesfinanzaufsicht zu gewissen „indirekten Hinweisen“ an.

Im Kern handelt es sich hierbei um ein Resultat des Marktumfelds ein übliches Spannungsfeld, mit dem ausländische Institutionen beim Eintritt in lokale Märkte regelmäßig konfrontiert werden

05?Zum Stand des Lizenzantrags

Enable Global Capital hat im Jahr 2025 offiziell bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen Antrag auf Registrierung als ausländische Plattform eingereicht. Die erste Prüfung auf Ebene der Auslandsplattform wurde bereits erfolgreich abgeschlossen, und wir arbeiten derzeit eng mit den lokalen Aufsichtsbehörden an den weiteren Genehmigungsschritten.

Nach der endgültigen Genehmigung durch die BaFin werden die entsprechenden Rückmeldungen nicht nur auf internationaler Regulierungsebene erfolgen, sondern auch auf lokaler Ebene bestätigt werden.

Da die Zulassung ausländischer Institute die Abstimmung mehrerer Behörden erfordert, ist das Verfahren insgesamt etwas komplexer und kann sich zeitlich verlängern. Dies ist jedoch ein normaler Vorgang.

Alle Kunden können die Echtheit unserer Geschäftslizenz jederzeit über die offizielle Website von Enable Global Capital einsehen und überprüfen, um Transparenz und Verlässlichkeit sicherzustellen

Besonderer Hinweis:

Die „Warnliste für Anleger“ der BaFin stellt keine Feststellung von Rechtsverstößen oder Betrug dar, sondern ist ein präventives Informations- und Aufklärungsinstrument.

Seriöse ausländische Plattformen werden während der Phase, in der sie ihr Büro vor Ort offiziell einrichten und den Geschäftsbetrieb aufnehmen, zunächst in eine Beobachtungsphase aufgenommen.

Tatsächlich illegale Plattformen tauchen auf dieser Liste überhaupt nicht auf sie werden vielmehr direkt gesperrt oder sanktioniert.

Die Aufnahme in die „Liste“ setzt voraus, dass die betreffende Plattform real existiert, kontinuierlich tätig ist und eine gewisse Marktrelevanz hat

Enable Global Capital Unser Versprechen an unsere Nutzer:

Wir fürchten keine Regulierung ? im Gegenteil, wir begrüßen Aufsicht und kritische Nachfragen. Denn wir sind überzeugt: Nur Echtheit, Professionalität und Transparenz können sowohl kurzfristige Prüfungen als auch langfristige Herausforderungen überstehen.

Auch künftig werden wir unsere globale Präsenz kontinuierlich ausbauen, dabei stets regelkonform und solide wirtschaften und die rechtmäßigen Interessen jedes einzelnen Investors zuverlässig schützen. So möchten wir alle dabei unterstützen, ein stetiges und nachhaltiges Vermögenswachstum zu erzielen