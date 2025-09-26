Enable Business Academy: Klarstellung und Stellungnahme zu dem Bericht Warnung vor Investmentbetrug

In letzter Zeit haben wir festgestellt, dass im Markt falsche Informationen im Umlauf sind, bei denen sich einige als Enable Business Academy ausgeben. Zudem verbreiten manche Personen gezielt negative Inhalte, die dem Ruf unserer Akademie schaden.

Hiermit möchten wir ausdrücklich auf den Artikel von Ritschel & Keller mit dem Titel „Enable Business Academy – Warnung vor Investmentbetrug“ reagieren. Dieser Bericht enthält schwerwiegende Irreführungen und falsche Angaben, die einer klarstellenden Richtigstellung bedürfen

1. Fakten zu der BaFin-Warnung und dem Bericht von Ritschel & Keller

01. Adressat der BaFin-Warnung

In der offiziellen Mitteilung der BaFin heißt es: „Warnung vor unerlaubten Anlageangeboten, die unter dem Namen ‚Enable Business Academy‘ beworben werden.“

Das bedeutet, dass unter dem Namen „Enable Business Academy“ unlizenzierte Anlageprodukte beworben wurden

Diese Warnung richtet sich jedoch gegen Missbrauch des Namens und gefälschte Plattformen, nicht gegen die Akademie selbst. Die Enable Business Academy war in keinerlei unrechtmäßige Aktivitäten involviert. Wir bitten die Investoren, die rechtlich ordnungsgemäß operierende Akademie nicht mit den Nachahmern zu verwechseln, um Missverständnisse zu vermeiden

02. Formulierungen und Unterstellungen im Bericht von Ritschel & Keller

In den Berichten wird mehrfach der Ausdruck „nicht genehmigte und nicht überwachte Geschäfte“ sowie Formulierungen wie „Angebote … über WhatsApp Gruppen“ verwendet. Die offizielle Akademie hat jedoch niemals über inoffizielle Kanäle (wie nicht autorisierte WhatsApp oder Messenger Gruppen) Zahlungen von Teilnehmern verlangt oder Anlageempfehlungen veröffentlicht

In den Berichten wurden keinerlei stichhaltige Beweise dafür vorgelegt, dass die Enable Business Academy offiziell illegale Aktivitäten betreibt

03. In dem Artikel erwähnte Webseiten & Kontaktangaben

Es werden etwa Domains wie enblinvest.com sowie bestimmte „VIP“ Gruppen Chats genannt. Ein Nachweis für eine Verbindung dieser Plattformen zur Academy wurde von den Berichterstattern jedoch nicht erbracht.

Sollte jemand den Namen der Academy missbrauchen oder unter falscher Identität auftreten, bedeutet das keineswegs, dass die Academy offiziell an diesen Handlungen beteiligt ist

2. Zur Rechtmäßigkeit und regelkonformen Tätigkeit der Academy

01.Registrierung und Aufsicht

Die Enable Business Academy gehört zur Enable Global Capital, LLC, einem von der US Börsenaufsicht (SEC) regulierten Unternehmen mit der Registrierungsnummer CIK 0001383071. Diese Angaben sind öffentlich einsehbar und rechtlich gültig

02. Informationskanäle

Alle Informationen zu unseren Kursen, Handelsplänen, Modellanalysen sowie offiziellen Mitteilungen werden ausschließlich über die folgenden offiziellen Kanäle veröffentlicht:

die offizielle Website der Academy

die dafür vorgesehenen offiziellen Communities/Chatgruppen

die dafür eingerichteten offiziellen E Mail Adressen

Die Enable Business Academy hat zu keinem Zeitpunkt Dritten die Erlaubnis erteilt, im Namen der Academy auf nicht verifizierten Plattformen aufzutreten oder Gelder einzufordern. Ebenso wurden über nicht autorisierte Kanäle weder persönliche sensible Daten noch finanzielle Mittel verlangt

03. Risikohinweise und Transparenz

In allen unseren Handelsplänen und Kursen betonen wir stets, dass Investitionen mit Risiken verbunden sind, und geben keine Zusagen wie „garantierte hohe Renditen“ oder „Profitverdopplung“.

Alle Vertragsbedingungen sind für die Teilnehmer einsehbar. Wir verpflichten uns, den Betrieb so transparent wie möglich zu gestalten und gesetzeskonform zu führen

3. Appell und Empfehlungen an Investoren und Teilnehmer

Zum Schutz Ihrer Interessen bitten wir Sie, die folgenden Punkte sorgfältig zu prüfen:

Prüfen Sie, ob Warnungen oder Berichte über die „Enable Business Academy“ tatsächlich offizielle Mitteilungen sind. Die Echtheit können Sie direkt über die offizielle Website der Academy oder über Aufsichtsbehörden wie die SEC bestätigen.

Sollten Sie feststellen, dass jemand den Namen oder die Identität der Academy missbraucht, um Gelder zu erlangen oder falsche Informationen zu verbreiten, setzen Sie sich umgehend mit der offiziellen Academy in Verbindung und bewahren Sie alle notwendigen Beweise auf

Wir bedauern die negativen Auswirkungen, die durch Nachahmungen und irreführende Medienberichte entstanden sein mögen. Gleichzeitig sind wir überzeugt von der Kraft der Wahrheit und davon, dass transparente und gesetzeskonforme Tätigkeiten langfristiges Vertrauen schaffen.

Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, professionelle, legale und effektive Investmentausbildung sowie praxisnahe Unterstützung anzubieten. Wir danken allen für das Vertrauen und die Unterstützung sowie für das Interesse und Engagement für die Wahrheit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne über die offiziellen Kanäle der Academy zur Verfügung

Enable Global Capital – Abteilung für Medienangelegenheiten

Hauptsitz: San Francisco

Medienkontakt:

Offizielle Webseite: https://www.enblinvest.com



E-Mail: info@enableinvestments.com

Telefon: +1 (929) 584-1853

Registriert in: Delaware, USAw