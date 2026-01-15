Emporix wächst stark und positioniert neue Plattformgeneration für automatisierten B2B-Handel

Stuttgart, 15. Januar – Emporix, Anbieter einer cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce Execution, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von über 100 Prozent abgeschlossen. Zudem gewann das Unternehmen mehrere neue Kunden aus dem Enterprise-Segment und sicherte sich eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro.

Diese Entwicklung resultiert aus der zunehmenden Nachfrage nach Plattformen, mit denen sich Handelsprozesse über Länder, Geschäftsbereiche und Vertriebskanäle hinweg zentral steuern und automatisieren lassen.

Neue Plattformgeneration für durchgängige Commerce-Prozesse

Im Jahr 2025 brachte Emporix die neue Plattformgeneration Autonomous Commerce Execution (ACE) auf den Markt. Ziel der Lösung ist es, digitale Handelsprozesse nicht isoliert, sondern als durchgängige, steuerbare Abläufe in bestehende IT-Landschaften zu integrieren.

Ein zentrales Element sind die sogenannte Value Streams – vorkonfigurierte Prozessmodelle für wiederkehrende Abläufe wie Kunden-Onboarding, Bestellprozesse oder Serviceabwicklung. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre Commerce-Prozesse vollständig zu automatisieren und sie konsistent in komplexen Systemlandschaften abzubilden.

Grundlage dafür sind KI-Agenten, die einzelne Prozessschritte oder ganze Abläufe selbstständig steuern können. Mit der ACE-Plattform wird der Agentic-Commerce-Ansatz auf Autonomous Commerce ausgeweitet. Dabei werden vollständige Geschäftsvorgänge in komplexen Systemlandschaften ohne menschliches Eingreifen automatisiert ausgeführt und optimiert.

Fokus auf Enterprise-Kunden und internationale Expansion

Das Wachstum 2025 wurde vor allem durch neue Kunden aus dem Enterprise-Segment getragen. Dabei handelt es sich überwiegend um Unternehmen mit komplexen B2B-Geschäftsmodellen und stark fragmentierten IT-Systemen, bei denen Integration, Prozesssicherheit und Skalierbarkeit eine zentrale Rolle spielen.

Neben dem DACH-Markt wuchs Emporix vor allem in den Benelux-Ländern und im Vereinigten Königreich.

Ausblick

Für 2026 plant Emporix, die ACE-Plattform weiter auszubauen und in zusätzlichen Enterprise-Umgebungen einzusetzen. Im Fokus stehen dabei die weitere Automatisierung und die KI-gestützte Optimierung von Handelsprozessen sowie die stärkere Verzahnung von Technologie, Implementierungspartnern und Kundenprojekten.

„Viele Unternehmen stoßen mit ihren bestehenden Commerce-Architekturen an Grenzen, wenn Prozesse über Länder, Systeme und Geschäftsmodelle hinweg gesteuert werden sollen“, erklärt Mark Holenstein, CEO von Emporix. „Unsere Aufgabe für 2026 ist es, diese Komplexität für Kunden technisch beherrschbar zu machen und operative Effizienzgewinne zu ermöglichen.“

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

