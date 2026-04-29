Emporix und AmerCareRoyal gewinnen MACH Impact Award 2026 für automatisierte Auftragsverarbeitung im B2B-Commerce

-Rund 2.000 Bestellungen pro Monat vollständig automatisiert verarbeitet

-Bearbeitungszeit pro Auftrag um 87 Prozent reduziert

Stuttgart, 29. April 2026 – Emporix, Anbieter einer cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce Execution, wurde gemeinsam mit seinem Kunden AmerCareRoyal (ACR) mit dem MACH Impact Award 2026 in der Kategorie „Agentic Achievement“ ausgezeichnet. Prämiert wurde die Einführung eines autonomen Auftragseingangs, der im produktiven Betrieb rund 2.000 Bestellungen pro Monat verarbeitet.

Deutlich weniger manueller Aufwand im Auftragseingang

AmerCareRoyal, ein B2B-Händler für Verpackungs- und Lebensmittelprodukte in Nordamerika, hatte nach mehreren Akquisitionen einen stark fragmentierten Bestellprozess: Rund 2.000 Bestellungen pro Monat mussten manuell in das ERP-System übertragen werden. Pro Bestellung fielen im Schnitt etwa acht Minuten Bearbeitungszeit an – insgesamt rund 267 Stunden pro Monat.

Mit der neuen Lösung werden eingehende Bestellungen aus E-Mails und PDF-Dokumenten automatisiert erfasst, geprüft und in das ERP-System überführt. Bei klar strukturierten Bestellungen erfolgt die Verarbeitung vollständig ohne manuelle Eingriffe.

Bearbeitungszeit um 87 Prozent reduziert

Seit dem Go-Live im Februar 2026 liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bestellung bei unter 60 Sekunden. Die zuvor gebundenen Kapazitäten können nun für kundennahe Aufgaben eingesetzt werden, ohne dass zusätzliches Personal erforderlich ist. Der Launch der vorkonfigurierten Value Streams von Emporix ist Teil der unternehmensweiten KI-Initiative von ACR.

„Emporix hat uns nicht nur dabei geholfen, ein operatives Problem zu lösen, sondern wir haben auch gemeinsam eine digitale Grundlage geschaffen, die mit uns wächst: bei steigendem Bestellvolumen und bei neuen Anforderungen“, erklärt Thai Vong, CIO von AmerCareRoyal.

Übertragbares Modell für B2B-Unternehmen

Das Implementierungsmuster lässt sich auf andere B2B-Unternehmen übertragen, die ihren Auftragseingang automatisieren möchten, insbesondere wenn Bestellungen weiterhin in unstrukturierten Formaten eingehen.

„Wir freuen uns sehr über den MACH Impact Award – gemeinsam mit unserem Kunden ACR. Die Auszeichnung zeigt, was mit Autonomous Commerce Execution heute möglich ist: Unternehmen gewinnen an Geschwindigkeit und Verlässlichkeit im Auftragsfluss, ohne ihre bestehende Systemlandschaft ersetzen zu müssen“, sagt Mark Holenstein, CEO von Emporix.

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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