Emporix prägt die Zukunft des Handels: Autonomous Commerce längst Realität statt Vision

· Als Pionier von Autonomous Commerce Execution und AI Value Streams zeigt Emporix auf der K5, wie autonome KI-Prozesse reale Commerce- Geschäftsmodelle steuern · Nominiert unter die Top-5 der K5 Commerce Awards in der Kategorie AI

Stuttgart, 17. Juni 2026 Während Autonomous Commerce aktuell zu einem der meistdiskutierten Themen im digitalen Handel wird, entwickelt und implementiert Emporix entsprechende Lösungen bereits seit mehreren Jahren. Das Unternehmen gilt als einer der ersten Anbieter, der autonome KI-gesteuerte Commerce-Prozesse produktiv in Unternehmensumgebungen eingeführt hat und damit den Weg für eine neue Generation digitaler Geschäftsmodelle ebnet.

Auf der K5 präsentiert Emporix konkrete Kundenprojekte und reale Anwendungsfälle, bei denen KI-Systeme nicht mehr nur Empfehlungen liefern, sondern eigenständig Commerce-Prozesse ausführen. Dieser Ansatz, den Emporix als Autonomous Commerce Execution® bezeichnet, ermöglicht Unternehmen die Automatisierung kompletter Wertschöpfungsketten – von Produktauswahl und Angebotserstellung bis hin zur Transaktionsabwicklung.

„Autonomous Commerce ist für uns kein Zukunftsthema, sondern bereits Teil der Praxis. Bei Kunden aus Industrie und B2B-Handel orchestriert unsere Plattform schon heute komplexe Commerce-Prozesse weitgehend automatisiert“, sagt Mark Holenstein, CEO von Emporix. „In unseren Masterclasses zeigen wir konkrete Anwendungsfälle und geben Einblicke in Projekte, die bereits produktiv im Einsatz sind. Dabei steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie Unternehmen ihre Prozesse effizienter gestalten und schneller auf Marktanforderungen reagieren können.“

Anerkennung durch die Branche

Statt isolierter KI-Funktionen verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem autonome Systeme Geschäftsergebnisse direkt beeinflussen und operative Aufgaben selbstständig übernehmen.

Die Innovationskraft von Emporix wird auch von der Branche anerkannt: Emporix zählt zu den Top-5-Nominierten der K5 Commerce Awards 2026 in der Kategorie AI und unterstreicht damit seine Rolle als Innovationstreiber für die nächste Generation digitaler Commerce-Plattformen.

Autonomous Commerce in der Praxis

Auf der K5 zeigt Emporix konkrete Szenarien, in denen autonome KI-Systeme bereits heute produktiv eingesetzt werden:

– Automatisierte Beschaffungs- und BestellprozesseDynamische

– Produktempfehlungen und AngebotskonfigurationenKI-gesteuerte

– B2B-Commerce-Workflows

– Autonome Orchestrierung komplexer Commerce-Prozesse

– End-to-End-Ausführung von Commerce-Transaktionen durch intelligente Agenten

„Der Markt bewegt sich von AI-assisted Commerce zu Autonomous Commerce“, sagt Mark Holenstein. „Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob KI im Handel eingesetzt wird, sondern welche Verantwortung Unternehmen intelligenten Systemen übertragen. Die Technologien dafür sind verfügbar. Jetzt kommt es darauf an, sie sinnvoll mit Geschäftsprozessen, Daten und Governance-Strukturen zu verbinden.“

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE™ kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, Heraeus, Vaillant und Berner nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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Emporix AG

Sebastian Lauk

Bundesplatz 16

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