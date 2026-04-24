Emporix erstmals im Emerce 100 gelistet

5,5 von 7 Sternen in der Kategorie „Commercial E-Commerce Software“

Stuttgart, 24. April 2026 – Emporix, Anbieter einer cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce Execution, ist erstmals im Emerce 100 vertreten. In der Kategorie „Commercial E-Commerce Software“ erhielt das Unternehmen 5,5 von 7 Sternen. Das Ranking erscheint 2026 in seiner 21. Ausgabe und basiert auf einer unabhängigen Befragung europäischer E-Business-Entscheider.

Erste Platzierung im Emerce 100

Emerce 100 gilt als Image-Ranking der Digitalwirtschaft in Europa. Die Studie wird von Motivaction International durchgeführt und richtet sich an CIOs sowie Verantwortliche für Digital Commerce. Die Bewertung erfolgt ohne Beteiligung der gelisteten Anbieter: Weder haben diese Einfluss auf die Ergebnisse, noch können Platzierungen käuflich erworben werden.

Die Ergebnisse spiegeln die Wahrnehmung der Anbieter am Markt wider und basieren auf Einschätzungen von Unternehmensentscheidern. Das Ranking bietet Anbietern im Commerce-Umfeld somit eine Orientierung darüber, wie sie aktuell im Wettbewerbsumfeld positioniert sind.

Emporix unter den besten Unternehmen im E-Business 2026

Für Emporix ist die Aufnahme in das Ranking ein Indikator für die zunehmende Relevanz von Autonomous Commerce und cloud-nativer Plattformansätze im B2B-Commerce. Unternehmen, die ihre Commerce-Infrastruktur weiterentwickeln oder neu aufstellen, berücksichtigen neben funktionalen Aspekten auch Faktoren wie Flexibilität, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit.

„Wir freuen uns sehr über die Listung im Emerce 100 und die Bewertung mit 5,5 Sternen. Sie bestätigt, dass unsere Lösung geschätzt wird: eine Plattform, die Commerce-Prozesse in Echtzeit automatisiert, operative Komplexität reduziert und die Time-to-Market spürbar verkürzt,“ sagt Mark Holenstein, CEO von Emporix.

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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