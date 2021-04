Empfehlung: Tablet für die Schule mit Sonderrabatt

Mit Microsoft Tablets Schulen fit für den digitalen Unterricht machen

Jede öffentliche Schule kann Tablets, Laptops oder Whiteboards für Personal und Lernende stark vergünstigt über Microsoft Partner erwerben. Rabatte von bis zu 20 Prozent sind denkbar. Die Beantragung erfolgt über einen von Microsoft autorisierten Partner, wie der Aluxo GmbH.

Diese Sonderrabatte kann eine Schule für einen Tablet Kauf nutzen

“Microsoft hat das Rabattprogramm so aufgebaut, dass jede öffentliche Schule geeignete Geräte für Lehrkräfte, Verwaltungspersonal und Lernende erwerben kann. Sie alle sollen zudem bei Bedarf auch ein interaktives Whiteboard für die Klassenräume kaufen können. Die Digitalisierung der Schule wird so dauerhaft verbessert”, erläutert der Experte. Ab 1000 Geräten lassen sich relevante Rabatte geltend machen. Mit einer durchdachten Digitalisierungsstrategie auf Basis eines medienpädagogischen Konzepts können Schulen also auch finanziell profitieren.

Beim Kauf von Tablets für die Schule leisten Mircosoft Goldpartner wertvolle Hilfe

Der Kontakt zu Microsoft Goldpartnern wie Aluxo zahlt sich aus, weil die Experten Wege zu einer günstigen Finanzierung der Tablets und anderer digitaler Endgeräte eröffnen. Es macht durchaus Sinn, auf die Expertise von Fachunternehmen für Surface-Anwendungen im Schulunterricht zu setzen, um Fehler zu vermeiden und Rabattchancen zu nutzen. “Wir wissen aus Erfahrung, dass viele Bildungseinrichtungen Fragen haben. Diese drehen sich beispielsweise darum, welche Modelle für welche Gruppen geeignet sind und welche Software benötigt wird.” Microsoft-Goldpartner wie die Aluxo GmbH können helfen. “Wir nehmen uns die Zeit, um alle Fragen in Ruhe zu beantworten und jeder Schule für den Tablet Kauf die beste Empfehlung zu geben”, versichert Marcus Rieck.

Surface4Education bietet Hard- und Software zum mieten oder kaufen für Bildungseinrichtungen. Die moderne Technik von Microsoft und zahlreiche Zusatzleistungen bieten die ideale Grundlage für digitales Arbeiten, Online Unterricht und Klassenmanagement. Surface4Education unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Bildungseinrichtung und berät Sie im Hinblick auf Ihren Bedarf.

