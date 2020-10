Emotionales Webdesign für Stahl Krebs.

Solinger Stahlhandelshaus setzt neue digitale Impulse.

Von klassischen Schneidwaren über medizinische Produkte bis hin zu Handwerkzeugen. Von Automotive bis zu High-Tech-Industrien: Auf die Stähle von Stahl Krebs vertrauen Marktführer aus klassischen und innovativen Branchen. Das Stahlhandelshaus blickt auf über 135 Jahre Tradition und gilt als Spezialist für martensitische, rostfreie Stahlgüten. “Es ist an der Zeit, unsere intern gelebte qualitative Marktführerschaft positiv nach außen darzustellen”, erklärt Geschäftsführer Daniel Krebs. Er und sein Team wollen mit einem rundum-überarbeiteten Webdesign neue kommunikative Impulse für sich und die Branche setzen – und haben dafür mit ipanema2c brand communication an der Emotionalisierung der Marke gearbeitet.

Emotionalisierung kommuniziert Serviceorientierung.

“In der B2B-Kommunikation gewinnt das Thema Marke an Bedeutung. Der neue Claim: “our steel. YOUR BUSINESS.” bringt den Markenanspruch auf den Punkt und spiegelt sich im gesamten Auftritt von Stahl Krebs wider”, erklärt Olaf Bruno Pahl, Geschäftsführer Strategie & Beratung von ipanema2c. Für den Relaunch setzten er und sein Team sämtliche Unternehmensbereiche visuell neu in Szene. Geschäftsführer Daniel Krebs war hierbei wichtig, dass immer die echten Mitarbeiterteams von Stahl Krebs für die Marke stehen: “Jeder Einzelne, der bei uns tätig ist, repräsentiert uns und unsere Werte. Wir wollen Kunden verstehen, Dinge gemeinsam nach vorn entwickeln und immer wieder neu begeistern.” Das Ergebnis: Aus der Faszination für hochwertige Stähle entsteht für Kunden, Lieferanten und Partner spürbarer Mehrwert – auf allen Ebenen des modernen Stahlhandels. Neben klarer Struktur und nutzerfreundlichem UX-Design bietet die neue Website deshalb auch wichtige B2B-Services wie z.B. einen Coil-Rechner. Mehr: www.stahl-krebs.de

Rostfreie Edelstähle, Qualitäts- und Edelbaustähle, beste Werkzeugstähle: Seit über 135 Jahren bietet Stahl Krebs ein lückenloses Sortiment, schnelle Verfügbarkeiten und einen verlässlichen Lieferservice. Nationale und internationale Kunden profitieren von verschiedensten Stahlgüten, die in zahlreichen Abmessungen und Ausführungen bereitstehen. Am Standort Solingen halten wir auf 10.000 m² über 13.000 t Stahl vor – u.a. die weltweit größte Auswahl rostfreier, martensitischer Stähle. Gemäß unseres Anspruchs “our steel. YOUR BUSINESS” vertrauen Marktführer zahlreicher Branchen auf uns – von klassischen Schneidwaren über medizinische Produkte bis hin zu Automotive und High-Tech-Industrien. Gerne begleiten wir auch Sie rund um das Thema Stahl.

